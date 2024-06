Euro 2024, Ungheria-Svizzera: orari e dove vedere la partita in TV

Berlino, 14 giugno 2024 – Comincerà sabato 15 giugno, alle ore 15 (match in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv), contro la Svizzera il cammino ad Euro 2024 dell’Ungheria dell’italiano Marco Rossi, inserita nel Gruppo A assieme a Scozia, Germania e appunto Svizzera: “La Germania gioca in casa – ha spiegato il CT della seleziona magiara a UEFA.com – ed è spinta da tanti tifosi che ovviamente sperano che vinca. Sono una nazionale storicamente abituata a vincere e in questo caso hanno addirittura la possibilità di farlo in casa, anche se non credo che chiuderanno in girone con 9 punti all’attivo. Scozia e Svizzera sono invece maggiormente alla nostra portata. Contro di loro, molto dipenderà da come ci posizioneremo, ma abbiamo caratteristiche individuali che ci potrebbero permettere di fare bene”. Parole importanti anche per la stellina di casa ungherese Dominik Szoboszlai: “Ha un futuro scritto nelle stelle. Ha gli occhi di tutti addosso da quando aveva 15 anni. L’obiettivo era farlo diventare un ottimo giocatore anche in ottica nazionale. Tra le sue prerogative ha una grande autostima e sicurezza per i propri mezzi. Non si tratta di arroganza. È un qualcosa che nasce dalla percezione del proprio talento e dalla grande consapevolezza del lavoro che fa quotidianamente”.

Le possibili scelte di Rossi e Yakin

Il CT della selezione ungherese dovrebbe optare per un modulo con la difesa a tre e due trequartisti a supporto della punta: tra i pali della selezione magiara ci sarà Gulacsi, che sarà schermato dal terzetto di centrali formato da Szalai, Balogh e Lang. Nego e Kerkez – che ha compiuto parte della trafila del settore giovanile nella cantera del Milan – saranno invece gli esterni di un centrocampo completato dai centrali Schafer e Nagy, anch’egli transitato dal nostro massimo campionato, dove ha vestito la casacca del Bologna. A Sallai e Szoboszlai, sulla trequarti, spetterà invece il compito di supportare la punta Varga. Sono tanti anche i volti noti della Serie A presenti nel probabile undici titolare della selezione elvetica, schierata dal CT Murat Yakin con il 3-5-2: in porta ci sarà l’interista Sommer, che avrà davanti a sé un pacchetto di centrali formato da Schar, Akanji e dal torinista Ricardo Rodriguez. Altrettanto conosciuti alle latitudini della serie A anche Widmer dell’Udinese, Zakaria (ex Juventus), e il duo composto da Freuler e Ndoye (che hanno appena contribuito alla storica qualificazione in Champions League del Bologna), i quali completeranno la linea a cinque di centrocampo con Xhaka. La coppia d’attacco sarà infine formata dal milanista Okafor ed Embolo.

Orari e dove vedere la partita

La partita Ungheria-Svizzera sarà trasmessa in diretta su Sky Sport a partire dalle 15:00 di sabato 15 giugno 2024. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go e Now TV, scaricabile gratuitamente dagli store del vostro dispositivo mobile, sia su pc, smart tv, tablet e smartphone.

Probabili formazioni

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Szalai, Balogh, Lang; Nego, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. All.: Marco Rossi.



Svizzera (3-5-2): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye; Okafor, Embolo. All.: Murat Yakin.