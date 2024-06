Euro 2024, verso Germania-Svizzera: dove vederla in tv, probabili formazioni e orario

Francoforte, 22 giugno 2024 - Da una parte i padroni di casa, forti della qualificazione agli ottavi già in tasca, dall'altra gli elvetici che sognano un passaggio del turno da capolista. Germania e Svizzera si sfideranno alla Frankfurt Arena di Francoforte domenica 23 giugno alle ore 21 nella terza giornata del gruppo A di Euro 2024.

La squadra di Julian Nagelsmann, favorita, si presenta dopo due successi nei precedenti due incontri: il 5-1 alla Scozia nel match inaugurale e il 2-0 all'Ungheria. Sei punti, sette gol fatti e uno solo subito, con tantissime indicazioni positive. Ora vanno chiusi i conti e Musiala e compagni sono pronti a fare l'en plein. Non è tutto oro quel che luccica, perché nel primo tempo contro l'Ungheria i tedeschi sono apparsi lenti nella costruzione della manovra e con il solo Musiala a creare pericoli agli avversari. Inoltre, si deve ancora sbloccare veramente Florian Wirtz che, tolta la netta vittoria contro la Scozia dove non c'è mai stata partita, non ha brillato nel secondo match. Per quanto riguarda la Svizzera, dopo un bel esordio con il 3-1 all'Ungheria di Rossi, nella seconda giornata è arrivato un pari con la Scozia che ha un po' rallentato l'entusiasmo. I rossocrociati erano andati sotto a causa del gol di Scott McTominay e per buoni tratti hanno subito la Tratan Army, poi ci ha pensato una perla di Xherdan Shaqiri favorita da un errore individuale. Un pareggio che, in un certo senso, ha un po' ridimensionato la squadra di Yakin, alla quale ora basta un solo punto per blindare il secondo posto o, addirittura, in caso di successo passerebbe come prima del girone.

Probabili formazioni

Lato formazioni, partendo dai padroni di casa della Germania, Nagelsmann sembra certo di riconfermare nove undicesimi della sfida contro l'Ungheria. Gli unici due ballottaggi, nonché possibili cambi, sono uno a centrocampo e uno in attacco. Nella linea mediana potrebbe partire dal primo minuto Emre Can al posto di Andrich, mentre davanti potrebbe essere il turno di Niclas Fullkrug dal primo minuto al posto di Havertz. Per quanto riguarda la Svizzera, Yakin conferma il blocco difensivo e il centrocampo, mentre davanti possibile inserimento di Breel Embolo per Shaqiri. Presenti i tre bolognesi Freuler, Aebischer e Ndoye, quest'ultimo uno dei più attivi nel match contro la Scozia. Di seguito le probabili formazioni.

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo; Vargas. Germania (4-3-3): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Emre Can, Kroos; Musiala, Gundogan Wirtz; Fullkrug.

Dove vederla in tv

La sfida tra Germania e Svizzera valevole per la terza giornata del gruppo A di Euro 2024 sarà visibile sia in chiaro sui canali Rai che su Sky Sport. Per coloro che sceglieranno la tv di Stato il canale di riferimento sarà Rai 1, con la voce di Stefano Bizzotto e Daniele Adani. Mentre la seconda emittente trasmetterà la partita su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). con la voce di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Le alternative streaming sono: Rai Play, oppure Now Tv e l'app di Sky Go.