Francia-Belgio 1-0: l'autorete di Vertonghen a 5' dalla fine vale i quarti per i Blues

Dusseldorf 1 luglio 2024 - Sarà ricordato con ogni probabilità come l'Europeo degli autogol, perché anche agli ottavi di finale uno di questi vale l'eliminazione di una delle squadre in campo. Nel quinto quarto di finale di Euro 2024, la Francia supera il Belgio per 1-0 al termine di una sfida divertente, decisa dall'autorete di Vertonghen a 5' dal termine dell'incontro: una deviazione sfortunata sul tentativo da posizione innocua, ma impreciso di Kolo Muani, che spiazza Casteels e vale i quarti di finale per i transalpini. Torna così a casa il ct italiano Domenico Tedesco, dopo Calzona ieri, mentre Deschamps attende la vincente di Portogallo-Slovenia al prossimo turno.

Primo tempo

Per la sfida complicata contro il Belgio, Deschamps torna a cambiare uomini in avanti, confermando però il blocco basso tra difesa e centrocampo. Maignan tra i pali è protetto dalla linea a quattro composta da Upamecano e Saliba al centro, con Koundé e Theo Hernandez sugli esterni. In mediana Kanté è il vertice basso, supportato da Tchouameni e Rabiot, mentre in avanti Griezmann e Mbappé ricoprono gli esterni, mentre al centro c'è Thuram. La risposta di mister Domenico Tedesco è affidata al proprio 4-3-3 composto da Castagne, Faes, Vertonghen e Theate in difesa davanti a Casteels. In mediana De Bruyne e Carrasco sono i due motori della manovra offensiva ai lati di Onana, con il tridente composto da Lukaku al centro, Doku a destra e Openda a sinistra.

Meglio la Francia nelle prime battute dell'incontro, con una pressione alta e un palleggio molto verticale a cercare di intimorire la retroguardia belga. Le prime scorribande nell'area di rigore dei Diavoli Rossi le portano Thuram e Koundé, con il primo neutralizzato dalla buona copertura di Theate, il secondo invece serve un buon pallone a rimorchio verso il dischetto del rigore, ma il pallone è neutralizzato dall'ottima diagonale di Castagne. Bisogna aspettare il 14' per vedere il primo affondo vero di Mbappé, con il neo-giocatore del Real Madrid a calciare in porta dai 18 metri con il suo destro a giro sul palo lontano, pallone sul fondo deviato da un difensore, il tocco però non viene ravvisato da Nyberg, il quale comanda la rimessa dal fondo e ammonisce Tchouameni per proteste, rendendo il centrocampista transalpino il primo nome sul suo taccuino dei cattivi.

Occhio però al Belgio, capace di chiudere bene la profondità quando la Francia prova ad accelerare e abile a propria volta a scatenare il talento dei suoi giocatori quando si riversa nella metà campo offensiva. Basta un'accelerata a Doku sulla sinistra, per convergere fino al vertice dell'area di rigore e guadagnarsi un calcio di punizione proprio in quella zona di campo per l'intervento in scivolata duro di Griezmann, con il capitano francese ammonito per l'intervento. Sul tiro da fermo si presenta De Bruyne con un velenosissimo destro a giro sul primo palo: attento e ben posizionato Maignan a respingere con i piedi il pallone leggermente deviato da uno dei suoi compagni di squadra. Qualche minuto più tardi terzo cartellino giallo per la Francia in questa prima frazione, con Rabiot punito per un intervento in scivolata ruvido ancora su Doku.

La reazione dei ragazzi di Deschamps dopo la crescita della formazione fiamminga arriva e al 34' costruisce anche l'occasione da gol migliore fin qui dell'incontro. Dalla destra sfonda Koundé, dove Theate è costretto a difendere su di lui e Griezmann. Cross del difensore del Barcellona a cercare il colpo di testa puntuale di Thuram, ma la girata del centravanti interista termina la propria corsa di poco largo sulla sinistra di Casteels. Cinque minuti più tardi è la volta di Tchouameni a flirtare con il vantaggio, ma il suo destro potente non centra lo specchio della porta. Sul finale di primo tempo continua a premere la Francia, in particolare con Mbappé durante il minuto di recupero a sfondare il raddoppio sulla sinistra e a servire in area Tchouameni, ma il centrocampista del Real Madrid ancora una volta calcia in maniera imprecisa, calciando la sfera sugli spalti. È l'ultima immagine del primo tempo, che termina così sul risultato di 0-0 tra le formazioni in campo.

Secondo tempo

Nessun cambio all'intervallo, la partita riprende con gli stessi 22 protagonisti della prima frazione di gioco. La Francia riprende la sfida da dove l'ha lasciata e ci mette appena 4 minuti per trovare il primo tiro in porta del secondo tempo. Errore in fase di costruzione di Vertonghen, il quale regala il pallone ai transalpini, servito bene Mbappé sulla sinistra, che accelera e poi a sorpresa gioca il pallone in orizzontale fuori dall'area di rigore servendo Kanté: sponda per Tchouameni e destro deviato su cui Casteeels si distende bene e devia in calcio d'angolo. Al 53' invece si mette in proprio il numero 10 del Real Madrid e della Nazionale transalpina, sempre attaccando sulla sinistra, sempre convergendo sul centro, ma il su tentativo a giro è alto di pochissimo sopra la traversa.

Proprio come successo nella prima frazione di gioco, dopo la prima scarica Blues arriva la risposta dei Diavoli Rossi, bravi a recuperare campo poco alla volta fino a ripresentarsi anche in maniera pericolosa nell'area di rigore avversaria. Prova così a cambiare le carte in tavola Deschamps per mantenere alta la pressione dei suoi ragazzi: entra in campo Kolo Muani al posto di un inefficace Thuram, la risposta di Tedesco pochi istanti dopo vede Mangala subentrare a Openda, in uno schema che vede De Bruyne alzarsi di qualche metro in campo, mentre il neo-entrato prende la posizione del capitano belga in davanti alla difesa.

Il predominio del match è in mano ai francesi, ma mai dare per battuto il Belgio, perché quando riescono a trovare i propri attaccanti, la formazione fiamminga sa sempre far male. Minuto 70, ottima combinazione sul centro-sinistra tra Mangala e Lukaku, imbeccati da De Bruyne, con l'uno-due che porta il bomber ex Inter e Roma al tiro: tentativo forte e deviato, ma respinto da un preciso e puntuale Maignan. Risposta della Francia quattro minuti più tardi: Saliba sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si ritrova in condizione di poter puntare un avversario in area di rigore sul centro-destra. Il difensore francese dribbla verso il centro del campo, poi prova a colpire con forza con il mancino sul primo palo, ma il tiro è troppo strozzato e finisce sul fondo. Nei due minuti successivi primi due ammoniti per il Belgio nell'incontro, con Vertonghen e il ct Domenico Tedesco a ricevere il cartellino giallo dello svedese Nyberg.

Si entra negli ultimi 10 minuti di secondo tempo con il Belgio ancora a pungere la Francia in ripartenza. Questa volta grande lavoro di De Bruyne, che poi riesce ad arrivare al limite dell'area con abbastanza spazio da poter calciare forte in porta, ma c'è Maignan sulla sua via a respingere il pallone e a mantenere il risultato in parità. Il pericolo ridesta la Francia, che all'85' trova la rete del vantaggio. Grande uscita in palleggio da parte della retroguardia transalpina, che permette così di ricevere in area spalle alla porta a Kolo Muani. Il centravanti del Psg si gira e calcia, il tiro non è dei migliori, ma la deviazione di Vertonghen spiazza Casteels e vale l'1-0 per i transalpini, quando ci sono appena 5 giri di lancette a fine incontro. Non autorete dell'Europeo quella realizzata dal centrale belga.

Subita la rete che sblocca l'incontro, Tedesco corre subito ai ripari, con una una doppia mossa disperata: entrano infatti Lukebakio e De Ketelaere, lasciano il campo invece Carrasco e Castagne, per un Belgio in modalità super offensiva. Nel finale si riversa in avanti la formazione fiamminga, ma l'unico highlight dei tre di recupero è il cartellino giallo incassato da Mangala che ferma la ripartenza vincente di Kolo Muani, perché dopo la sanzione disciplinare Nyberg fischia tre volte e comanda la fine dell'incontro. La Francia elimina il Belgio per 1-0, grazie all'autorete di Vertonghen e approda ai quarti di finale di Euro 2024.