Francia show, ma vince con un autogol. L’Austria di Rangnick sbaglia troppo

AUSTRIA

0

FRANCIA

1

AUSTRIA (4-2-3-1) Pentz 6; Posch 6, Danso 5,5, Wober 4,5 (st 14’ Trauner), Mwene 6 (st 43’ Prass); Seiwald 6, Sabitzer 6,5; Laimer 6, Baumgartner 6, Grillitsch 6 (st 14’ Grimmer); Gregoritsch 6 (st 14’ Arnautovic). Allenatore: Rangnick 6.

FRANCIA (4-3-3): Maignan 6,5; Koundè 6, Upamecano 6, Saliba 6, T. Hernandez 6; Rabiot 6,5 (st 36’ Camavinga), Kantè 6, Griezmann 6,5 (st 45’ Fofana); Thuram 5,5, Mbappé 7 (st 45’ Giroud), Dembelé 7 (st 36’ Kolo Muani). Allenatore: Deschamps 6,5.

Arbitro: Jesús Gil Manzano 6.

Reti: 38’ pt Wober (autogol)

Note. Ammoniti: Wober, Mwene, Dembelé, Mbappé

Se quel pallone scagliato da Mbappé non fosse finito sulla testa dello sfortunato Wober probabilmente staremo raccontando un finale diverso. Sì, perché la Francia la spunta per 1-0 sull’Austria grazie a un autogol, in una sorta di partita a scacchi infinita costellata di piccoli errori (c’è anche un liscio clamoroso di Giroud). L’azione che rompe gli equilibri nasce da una galoppata di Mbappé che va via sulla destra, punta l’avversario, entra in area e crossa all’indietro, Wober ci mette la testa e devia sfortunatamente all’interno della sua porta. C’è un’Austria che ha molto da recriminarsi. Perché la palla gol più concreta del primo tempo arriva poco prima dell’autorete, è in salsa biancorossa. Cross dalla sinistra, Sabitzer fa la sponda per Baumgartner che tira ma non colpisce bene, Maignan si oppone allungando una gamba in spaccata, ma l’arbitro incredibilmente non concede l’angolo. Per Gil Manzano l’ultimo tocco è del trequartista del Lipsia. Si manovra, ci si studia, con un’Austria a ranghi serratissimi, che riesce a mettere in ombra pure Thuram e la classe di Mbappé. Proprio il francese emigrato ai Blancos si mangia una palla gol con un clamoroso errore: solo davanti al portiere lanciato a rete da Rabiot, mette a lato. Rimane ancora senza reti agli Europei il Pallone d’oro.

Rangnik prova a giocarsi i carichi pesanti: in attacco salgono Arnutovic e Wimmer per sbloccare il risultato e aggiungere consistenza in fase offensiva. E dire che gli austriaci di gioco ne fanno, e per la maggior parte della partita sembrano non subire il divario tecnico – oltre a una velocità di crociera decisamente più bassa – con gli avversari. Prova l’Austria a rimanere in partita, ma il risultato non cambia più. Nemmeno con un recupero-monstre da 9 minuti. Il motivo è una botta presa da Mabappé in un contatto aereo. Colpo al naso che lo lascia a terra stordito e sanguinante. Il capitano sembra rientrare per poi accasciarsi al suolo nuovamente, e viene ammonito.