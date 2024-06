Germania-Svizzera 1-1: Ndoye fa sognare gli elvetici, ma Fullkrug al 92' li riprende

Francoforte, 23 giugno 2024 – Alla Frankfurt Arena la Germania padrona di casa ospita la Svizzera nella terza, e ultima, giornata del gruppo A di Euro 2024. In palio c'è il primo posto nel girone e non solo: i tedeschi sono già qualificati, in virtù dei sei punti ottenuti, mentre agli elvetici è necessario almeno un punto se vogliono approdare agli ottavi. In caso di vittoria dei rossocrociati, la Germania passerebbe come seconda. Nagelsmann sceglie ancora Havertz come centravanti nel suo 4-2-3-1 che è identico a quello che ha vinto contro l'Ungheria. Inoltre, Neuer con 18 presenze agli Europei diventa il recordman superando Gigi Buffon. Dall'altra parte Yakin fa partire dalla panchina Shaqiri, al suo posto Breel Embolo come riferimento offensivo. Presenti i tre bolognesi Freuler, a centrocampo, Aebischer largo e Ndoye come ala d'attacco. C'è un po' di Italia in questa partita, perché il fischietto è Daniele Orsato.

Primo tempo

Parte forte la Germania con il solito Musiala che va via sulla destra, lancia Gundogan e arriva provvidenziale Schar che la mette in angolo. Dalla bandierina Havertz colpisce di testa e Sommer blocca senza troppi problemi. Brutta palla persa di Tah che la regala a Embolo sulla trequarti offensiva, ma l'attaccante tocca male e vanifica una potenziale buona occasione al decimo. Di nuovo sortita offensiva dei tedeschi, con la palla che viene scodellata all'interno dell'area per Havertz che ci arriva ma perde il contrasto con Schar e lamenta un rigore, Orsato fa cenno al giocatore di rialzarsi. Gol annullato alla Germania al 18'. Wirtz fa passare una bella palla sulla fascia sinistra per Mittelstadt che mette in mezzo per l'arrivo di Musiala che arriva dopo Aebischer, la palla carambola fuori dalle parti di Andrich che calcia col destro e trova impreparato Sommer sul suo palo. Tutti i giocatori a protestare con Orsato che va a rivedere l'azione al monitor e, in effetti, il giocatore del Bayern travolge il bolognese che subisce fallo. Ancora 0-0 al 20'. Appena passata la metà del primo tempo arriva il primo cartellino della serata a Ndoye, per un intervento in ritardo a centrocampo su Rudiger. La Germania fraseggia tanto e cerca di inserirsi tra le strette linee svizzere, dal canto loro gli elvetici sono un po' imprecisi in fase di ripartenza. Vantaggio della Svizzera al 28'. Un gol tutto "bolognese" con Ndoye che riceve e col tacco va da Rieder che controlla e imbuca sulla sinistra per Remo Freuler che mette subito in mezzo per l'arrivo puntale di Ndoye che sul primo palo batte Neuer. Gelata la Frankfurt Arena, solo tifosi svizzeri ora. Ancora Ndoye pericolosissimo: Rudiger si addormenta, il 19 riceve in profondità e da fuori area col mancino tenta la rasoiata sul palo opposto che esce di pochissimo. In questo momento Svizzera prima nel girone A e, dunque, la Germania passerebbe come seconda e affronterebbe la seconda del girone B, quello dell'Italia. Giallo per Tah al 38', causa un intervento nettamente scomposto a centrocampo con il piede sulla spalla di Embolo, il centrale del Leverkusen era diffidato e salterà gli ottavi. Brutta palla persa di Embolo che la passa a Musiala, il 10 tedesco arriva al limite dell'area, finta il tiro e allarga a destra per Havertz che col mancino calcia male. Si va a riposo sul punteggio di 0-1 Svizzera.

Secondo tempo

Nessun cambio a inizio ripresa. Come a inizio gara ci prova subito Musiala con una botta di destro dai quindici metri che Sommer respinge di pugno. Tempo dieci minuti dopo che anche Kroos dalla stessa distanza calcia col destro sul servizio di Andrich, ma il tiro del centrocampista del Real Madrid (ormai ex) termina largo. Ecco i primi cambi: fuori Tah, brutta partita per lui, e Mittelstadt per Schlotterbeck e Raum. In questi trenta minuti di recupero vedremo all'opera due dei probabili titolari nella retroguardia tedesca agli ottavi. Ci prova subito da lontanissimo Raum, ma la palla è molto alta. Tre cambi per Yakin: Vargas, Duah e Admouni entrano per Rieder, Embolo e Ndoye, fuori tutto il tridente. Altro cambio anche per Nagelsmann: Beier al posto di Andrich. Primo giallo per la Svizzera, lo prende Xhaka al 65'. Occasionissima Germania al 70': Wirtz sul lato corto dell'area di rigore sulla sinistra sterza e controsterza per prendere il fondo, lascia per Kimmich al gomito dell'area piccola e Akanji è decisivo per evitare il pari. Ritmo molto lento ora, con i rossocrociati che fanno un giro palla prolungato senza forzare e pressando molto bene, mentre i padroni di casa continuano a non essere molto precisi negli ultimi venti metri. Colpo di scena nella Germnia: esce Musiala per far posto a Fullkrug, dentro anche Leroy Sané per Wirtz. Punizione per i tedeschi all'81' da posizione angolatissima, sul lato corto sinistro dell'area di rigore avversaria, Kroos calcia in mezzo, smanaccia Sommer e la palla diventa buona per Sané sul secondo palo che calcia subito ma manda alto. Insistono i tedeschi, ora si gioca a una metà campo sola e la Svizzera spera solo di tenere e ripartire. Segna Vargas, ma è in fuorigioco. Giocata splendida di Duah col tacco che lascia ad Admouni per la transizione e il sovrannumero, palla proprio al centravanti che però è partito oltre la difesa e quindi il suo diagonale col sinistro che si era infilato alle spalle di Neuer non è buono. Dall'altra parte altro angolo per la Germania, stacca Havertz tutto solo ma manda alto. A 5' dalla fine è già partita la festa dei tifosi svizzeri presenti alla Frankfurt Arena. Altro contropiede della Svizzera con Xhaka che prova a piazzarla, ma Neuer la mette in angolo. La Germania rischia tanto, visto che non c'è più filtro a centrocampo ma non c'è più nulla da perdere. Ha segnato la Germania con Niclas Fullkrug al 92'. Kroos allarga per Raum sulla sinistra, cross preciso per la testa di Fullkrug che la mette dove Sommer proprio non può arrivare. Finisce 1-1 tra Germania e Svizzera, tedeschi primi nel girone ed elvetici secondi. Sorride l'Italia che, eventualmente, non incrocerà la squadra di Nagelsmann agli ottavi in caso di qualificazione.

Tabellino

Formazioni

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Rieder (Duah, 65'); Aebischer, Embolo (Vargas, 65'), Ndoye (Admouni, 65'). Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah (Schlotterbeck, 60'), Mittelstadt (Raum, 60'); Andrich (Beier, 65'), Kroos; Musiala (Fullkrug, 75'), Gundogan, Wirtz (Sané, 75'); Havertz.

Reti: Dan Ndoye 28', Niclas Fullkrug 92'