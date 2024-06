Il difensore nerazzurro candidato a una maglia da titolare. Matteo suona la carica: "Vogliamo solo vincere»

ISERLOHN (Germania)

"Trasformiamo la rabbia che abbiamo dentro in energia positiva. Di sicuro contro la Croazia servirà un’altra Italia rispetto a quella vista con la Spagna". E’ uno dei senatori del gruppo Matteo Darmian (nella foto, il quinto della rosa per numero di presenze) e sa come caricare i compagni a due giorni dalla sfida-trappola con la nazionale balcanica dell’amico Brozovic. Il difensore nerazzurro, uno dei candidati per una maglia da titolare (al posto probabilmente dell’irriconoscibile Di Lorenzo) neppure prende in considerazione l’ipotesi che l’avventura degli azzurri possa chiudersi a Lipsia domani sera. "La squadra sta bene, abbiamo la giusta voglia per portare a casa un risultato importante. Dopo una sconfitta c’è sempre un po’ di delusione e rammarico. Dalle sconfitte si può sempre imparare tanto". E sulle difficoltà riscontrate agli Europei dal blocco Inter: "Non credo sia un problema di modulo, tutti i miei compagni hanno qualità importanti. Non conta tanto quello, ma ciò che chiede il mister e che cerchiamo di trasferire in campo". Dall’Europeo 2021 solo tre volte la Nazionale ha vinto partite con le grandi avversarie, tutte in Nations: una col Belgio (in versione però minore) una con l’Inghilterra (imbottita di seconde linee) e una con l’Olanda (pure rimaneggiata). Ma Darmian assicura che la squadra non ha complessi d’inferiorità: "Spalletti ci ha detto ciò che pensava, è stata una sconfitta arrivata dopo una gara non giocata come volevamo. Altre nazionali possono avere qualità individuali maggiori delle nostre, ma noi a livello di gruppo abbiamo valori importanti. Non pensiamo al pareggio, in campo si va per portare a casa la vittoria".

Giulio Mola