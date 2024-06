Inghilterra-Slovacchia 2-1, Southgate vola ai quarti con il brivido

Gelsenkirchen (Germania), 30 giugno 2024 - L'Inghilterra rischia grosso, ma stacca il pass per i quarti di finale di Euro 2024. La nazionale dei Tre Leoni se l'è vista brutta contro la Slovacchia, in uno degli ottavi di finale sulla carta più squilibrati, e che invece si è risolto solamente ai tempi supplementari. Il gol di Schranz al 25' aveva fatto sognare la nazionale di Calzona, che è riuscita a mantenere il vantaggio fino al minuto 94', quando Bellingham si è inventato il gol del pareggio con una spettacolare rovesciata. Superato lo spavento, gli inglesi hanno poi ribaltato il risultato nel primo minuto dell'extra-time, fissando il punteggio sul 2-1 in loro favore grazie ad un colpo di testa di Harry Kane. La squadra di Southgate sfiderà la Svizzera nel prossimo turno del torneo.

Le formazioni titolari

Gareth Southgate conferma il 4-2-3-1 come modulo di partenza per l'Inghilterra. Tra i pali c'è Pickford, aiutato in difesa da Walker e Trippier sugli esterni e Stones e Guehi in mezzo. Mainoo è il prescelto per affiancare Rice in mediana, mentre davanti ci sono i soliti tre: Sakà, Bellingham e Foden. Unica punta Harry Kane. Francesco Calzona si affida ai suoi fedelissimi e schiera la Slovacchia con il 4-3-3. Dubravka difende la porta, coadiuvato da Pekarik, Vavro, Skriniar e Hancko a comporre la retroguardia. Kucka, Lobotka e Duda sono i tre centrocampisti, mentre Scharanz, Strelec e Harasling formano il tridente offensivo.

Primo tempo

La partita inizia a grandi ritmi, dettati specialmente dalla Slovacchia, che ha cominciato a tutta velocità. Al quinto minuto la squadra di Calzona penetra in area di rigore con Haraslin, che riesce a servire Hancko sulla sinistra; il terzino tenta un tiro-cross che scorre vicino al secondo palo protetto da Pickford. Dopo un avvio titubante, gli inglesi tirano fuori la testa dal guscio e si fanno vedere con Bellingham, che premia l'inserimento di Trippier, il quale però spara in curva un pallone che doveva essere sfruttato meglio. Si va da una parte all'altra e la Slovacchia al 12' va molto vicina al gol. Haraslin corre sulla corsia mancina, penetra in area con troppa facilità e viene chiuso proprio sul più bello da un intervento disperato di Guehi, che intercetta la conclusione a botta sicura e innesca una carambola che favorisce la difesa. L'Inghilterra cerca di tessere delle trame di gioco, senza però trovare grandi spunti. Kane al 23' colpisce di testa a lato su assist di Trippier, Mainoo poco dopo calcia dal limite e non centra lo specchio. Al minuto 25, però, arriva a sorpresa il vantaggio slovacco: Strelec amministra alla grande un pallone all'altezza dei sedici metri e serve Schranz in inserimento, il quale buca Pickford per l'1-0. Vantaggio meritatissimo per la nazionale di Calzona, che ora si difende con ordine a protezione del risultato. Nei restanti venti minuti accade ben poco: gli inglesi tengono palla, la fanno girare ma non trovano spazi. Le due squadre vanno al riposo per l'intervallo.

Secondo tempo

L'Inghilterra torna in campo e pareggia subito la partita, ma in fuorigioco. Ottima manovra degli inglesi, con Kane che amministra al meglio un pallone proveniente dalla destra e lo gira a sinistra, dove poi Trippier pesca in mezzo Foden. Proprio il giocatore del Manchester City si trova oltre la linea del pallone e il Var interviene per annullare la marcatura. Al 55' Walker e Stones rischiano di fare una frittata con una punizione a metà campo, regalata a Strelec con tanta superficialità: l'attaccante slovacco vede Pickford fuori dai pali e di prima cerca la porta, non trovandola per pochissimo. I minuti scorrono impietosamente mentre gli inglesi fanno girare palla sterilmente. La Slovacchia non si scompone e resta solida dietro, mettendoci tanta grinta e intensità in ogni singolo contrasto. Una chance nasce al 78' su calcio piazzato: Foden pennella in area, Kane svetta sopra tutti e manca lo specchio di Dubravka per pochissimo. Ora la squadra di Southgate accelera e le tenta tutte per portare il match ai supplementari. Rice scocca un gran destro dai venti metri e colpisce il palo, Kane ci prova in acrobazia sulla ribattuta ma la schiaccia alta sopra la traversa. Quando tutto sembrava ormai fatto per la Slovacchia, Bellingham toglie dal cilindro un gol pazzesco che allunga il match ai supplementari. Il centrocampista del Real Madrid realizza una rete spettacolare in rovesciata al 94', che rimette tutto in parità.

Tempi supplementari

Pronti, via e l'Inghilterra ribalta il risultato al primo minuto dei supplementari. Kane finalizza un'azione nata da un calcio di punizione e fissa il risultato sul 2-1, completando il lavoro cominciato alla fine dei tempi regolamentari. La Slovacchia, psicologicamente al tappeto dopo questi minuti sportivamente tragici, cerca di riaprire la gara di fronte ad una squadra molto sbilanciata in avanti come quella di Southgate. Pekarik ha una chance per riaprire di nuovo la gara: servito da Suslov sul secondo palo non riesce a infilare il pallone in rete da due passi, colpendo con il ginocchio e spedendo il pallone sopra la traversa. All'intervallo tra i due tempi, Southgate pone rimedio alla sua formazione spregiudicata per gestire meglio il risultato. L'Inghilterra si limita a barricarsi dietro, corre qualche potenziale pericolo ma riesce a portare a casa il match.

Il tabellino del match

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier (66' Palmer); Mainoo (84' Eze), Rice; Saka, Bellingham (106' Konsa), Foden (90+4' Toney); Kane (106' Gallagher). Ct. Southgate. Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik (109' Tupta), Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka (81' Bero), Lobotka, Duda (81' Benes); Schranz (90+3' Gyomber), Strelec (62' Bozenic), Haraslin (61' Suslov). Ct. Calzona. Marcatori: 25' Schranz (Svk), 90+4' Bellingham (Eng), 91' Kane (Eng) Cartellini gialli: Guehi, Mainoo, Kucka, Bellingham, Skriniar, Pekarik, Vavro, Gyomber Cartellini rossi: -

