Euro 2024, Inghilterra-Slovenia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 24 giugno 2024 – Si decide il Gruppo C degli Europei martedì 25 giugno con le ultime partite tra Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia. Tutto ancora in gioco in una classifica che vede l’Inghilterra in testa con 4 punti, poi Danimarca e Slovenia inseguono a 2 e infine la Serbia ultima a 1. Tutte hanno ancora possibilità di guadagnare l’accesso agli ottavi di finale e le ultime due partite si giocheranno in contemporanea. Rischiano ancora i leoni inglesi, apparsi appannati nelle prime due uscite. Alla vittoria con la Serbia ha fatto seguito un pareggio opaco contro la Danimarca, che invece ha pareggiato per due volte ed è rimasta in corsa. La Serbia, invece, dovrà mandare un segnale dopo il pareggio raggiunto solo in extremis con gli sloveni.

L’Inghilterra si qualifica se…

I leoni inglesi hanno ottenuto 4 punti e sono primi, ma non hanno impressionato. Vittoria di misura con la Serbia, poi pareggio faticoso con la Danimarca. Il destino è nelle mani della squadra di Gareth Southgate con due risultati su tre a disposizione contro la Slovenia. Con una vittoria o un pareggio l’Inghilterra è dentro, ma per il primo posto dipenderà dalla vittoria o meno della Danimarca. Se i danesi vincessero il primo posto verrebbe deciso dalla differenza reti, poi dai gol segnati totali o in base alla disciplina. La Slovenia, invece, con una vittoria sarebbe certa degli ottavi di finale, mentre serviranno eventuali calcoli per la terza piazza dato che ne passano quattro sui sei. Gli inglesi sarebbero terzi in caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Danimarca.

Probabili formazioni

Non può certamente fare turnover Southgate che non ha la certezza degli ottavi. Spazio al 4-2-3-1 con Pickford in porta, poi Walker, Stones, Guehi e Trippier dietro, mentre in mezzo fine dell’esperimento Alexander Arnold e spazio a Gallagher con Rice, poi davanti i soliti Saka, Bellingham e Foden a sostegno di Kane. Nella Slovenia solito 4-4-2 con Oblak tra i pali, Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza nella linea difensiva, a centrocampo Stojanovic e Mlakar sulle fasce, in mezzo Elsnik e Cerin, davanti Sporar e Sesko. Inghilterra (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Slovenia (4-4-2): Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko.

Dove vederla in tv

La partita tra Inghilterra e Slovenia si gioca martedì 25 giugno alle ore 21 presso lo stadio di Colonia. Prevista la doppia diretta televisiva sia in chiaro che a pagamento. Live su Rai 1 e in streaming su Raiplay per quanto riguarda la tv pubblica, mentre per quanto riguarda la televisione satellitare sarà Sky a trasmettere la partita. Diretta su Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 252. In streaming su Sky Go e Now Tv. Su Sky Sport 1 previsto Diretta Gol con il match tra Danimarca e Serbia. Ancora grande spettacolo agli Europei con vista sugli ottavi di finale che inizieranno sabato 29 giugno. Si gioca senza sosta. Leggi anche - Germania-Svizzera 1-1, Ndoye fa tremare i tedeschi