Italia-Bosnia Herzegovina: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Secondo e ultimo test prima di volare in Germania per difendere il titolo continentale conquistato tre anni fa a Wembley, nella giornata di domani, domenica 9 giugno, l'Italia di Luciano Spalletti affronterà la Bosnia ed Herzegovina nell'ultima amichevole che anticipa Euro 2024, allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45.

Dopo la brutta amichevole giocata a Bologna contro la Turchia, terminata per 0-0 in una sfida noiosa dove le due squadre hanno tentato di mettere a punto al meglio la propria costruzione e studiare una potenziale rivale, piuttosto che cercare la vittoria, andando così a pregiudicare pesantemente il risultato finale. Spalletti si è però detto soddisfatto delle indicazioni della sfida sciogliendo anche i definitivi dubbi sulla lista di 26 che parteciperanno all'Europeo. Rispetto ai 29 chiamati inizialmente, hanno salutato la compagnia Provedel, Ricci e Orsolini, sono ancora da monitorare le situazioni relative a Barella e Meret, entrambi acciaccati ma per il momento parte integrante della truppa che volerà in Germania. La delusione circa il pari del Dall'Ara non deve però far scattare gli allarmismi. La Nazionale di Spalletti è reduce da ben 5 risultati utili consecutivi, con la sola sconfitta del ciclo del nuovo tecnico arrivata a Londra contro l'Inghilterra, unica dominatrice del gruppo C di qualificazione all'Europeo (3-1). Mantenere la striscia aperta prima della partita di debutto contro l'Albania è importante e qualche piccolo inciampo, come quello patito contro la Nazionale turca, possono dare la consapevolezza necessaria per non sottovalutare la squadra adriatica.

Chi invece non partirà per la Germania è la squadra della Bosnia-Herzegovina. La formazione balcanica è arrivata agli spareggi di qualificazione, ma si sono dovuti arrendere all'Ucraina, avversaria ai gironi dell'Italia, perdendo in casa, allo stadio Bilino Polje di Zeneca, per 1-2, dove al vantaggio su autorete di Matviienko, Yaremchuk prima e Dobvyk poi hanno ribaltato il risultato in appena 3 minuti. Una cocente sconfitta per Dzeko e compagni, che dovranno così assistere alla kermesse continentale dalle poltrone di casa. A questo si aggiunge un momento complicato per la squadra, che ha perso cinque partite consecutive, subendo la bellezza di 14 gol. Un momento complicato che rende così la sfida contro l'Italia un'occasione unica per levarsi una soddisfazione importante prima di cominciare a preparare la Nations League 2024-25. Tra i giocatori della Bosnia diverse conoscenze del campionato italiano, a partire dall'ex Roma e Inter Edin Dzeko, capitano e giocatore simbolo della squadra, passando poi per Saed Kolasinac e Tarik Muharemovic (Atalanta e Juventus Next Gen), con anche l'ex Roma, oggi Ajax, Ben Tahirovic

La squadra arbitrale per la sfida del Castellani sarà guidata dall'arbitro cipriota Chrysovalantis Theouli, in una terna proveniente tutta dall'isola mediterranea, con gli assistenti Michael Soteriou e Petros Petrou, con quarto ufficiale l'italiano Juan Luca Sacchi. Il direttore di gara nato a Sydney ma con passaporto di Cipro quest'anno ha diretto ben 29 partite, di cui 18 del proprio campionato, la Protathlima Cyta, a cui ha aggiunto 1 partita di seconda divisione locale e 1 di Superliga danese, oltre a 9 partite internazionali, tra Coference League, preliminari di Champions League, Youth League e qualificazioni agli Europei giovanili.

Probabili formazioni

Come i 26 convocati finali suggeriscono, Spalletti sembra intenzionato a tornare alla difesa a 3 per l'Europeo e la sfida contro la Bosnia sarà sicuramente volta a sperimentare un po' con gli interpreti. Tra i pali dovrebbe tornare Donnarumma, dopo la prestazione buona di Vicario al Dall'Ara. La linea arretrata sarà composta da Gatti, Buongiorno e Calafiori, mentre sugli esterni di centrocampo agiranno Bellanova ed El Shaarawy ai lati di Fagioli e Jorginho. Alle spalle di Scamacca ci dovrebbero essere Folorunsho e Raspadori.

Barbarez va a caccia di gol, non trovando il fondo della rete ormai da diverse partite, ma non dovrebbe poggiare sulle spalle di Dzeko, al contrario ci si aspetta una formazione giovane per dare battaglia e sperimentare anche un po' in vista del futuro della selezione balcanica. La linea a tre davanti a Vasilji, pronti Ahmedhodzic, Katic e Radeljic. Nella linea mediana ci sarà posto per l'ex Roma Tahirovic, insieme ad Hairadinovic e Saric, con Bicakcic e Gazibefovic sulle fasce. In attacco Gigovic e Demirovic dovrebbero comporre l'attacco titolare.

Italia (3-4-1-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Fagioli, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho, Raspadori; Scamacca. Ct. Luciano Spalletti.

Bosnia-Herzegovina (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Gigovic, Demirovic. Ct. Sergej Barbarez.

Dove vedere la partita

La partita fra Italia e Bosnia-Herzegovina dello stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena di Empoli, ultima amichevole prima di UEFA Euro 2024, inizierà alle 20:45 di domenica 9 giugno 2024. Il match sarà visibile in chiaro su Rai Uno, La partita sarà disponibile anche in streaming anche su RaiPlay. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di RaiPlay su tablet, pc e smartphone. A raccontare la sfida ci saranno Alberto Rimedio e Davide Di Gennaro a commentare il match del Castellani.