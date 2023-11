Qualificazioni Europei Under 21, San Marino-Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Milano, 16 novembre 2023 – Torna in campo l'Under 21 di Carmine Nunziata, attesa dalla trasferta a San Marino (per la precisione a Serravalle). I padroni di casa non hanno ancora ottenuto un punto in questo girone di qualificazioni a Euro 2025 e la differenza di valori è netta, ma questo non significa che l'Italia possa permettersi di sottovalutare l'impegno, come successo con la Lettonia, quando non è andata oltre l'1-1. "Tante volte si dà per scontato che le motivazioni ci siano in automatico solo perché si indossa la maglia della Nazionale – le parole del commissario tecnico azzurro Nunziata –. Sbagliato: le motivazioni vanno sempre ricercate e in questo senso abbiamo già pagato contro la Lettonia. I ragazzi sono consapevoli che non si può più sbagliare". Come accaduto in precedenza in occasione della bella vittoria ai danni della Norvegia. "Contro la Norvegia abbiamo fatto benissimo a livello di intensità e voglia di vincere, ma siamo mancati un po' nel gioco - l'analisi di Nunziata - Contro San Marino vorrei vedere una crescita proprio sotto questo aspetto". L'Italia ha studiato l'avversario: "San Marino è una squadra che si chiude molto e riparte in contropiede. Per questo, saranno fondamentali le marcature preventive e la riaggressione".

Le probabili formazioni

San Marino (3-5-2): Amici; Giocondi, Giambalvo, Sancisi M.; Guidi, Dolcini, Sancisi N., Pasolini, Contadini; Zannoni, D'Addario.

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Calafiori, Ruggeri; Bove, Prati, N'dour; Casadei; Esposito, Ambrosino.

Orario e dove vederla

San Marino-Italia si disputa in data odierna, giovedì 17 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 18.30. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai 2. A disposizione c'è anche la modalità streaming, rappresentata dal sito o dall'applicazione di Rai Play.

L'elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio); Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen). Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari). Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley), Cristian Volpato (Sassuolo).

Il calendario dell'Italia

Martedì 21 novembre: Irlanda-Italia; venerdì 22 marzo 2024: Italia-Lettonia; martedì 26 marzo: Italia-Turchia; giovedì 5 settembre: Italia-San Marino; martedì 10 settembre: Norvegia-Italia; martedì 15 ottobre: Italia-Irlanda

La classifica del Girone A

Irlanda (tre partite giocate) 9; Italia (tre), Lettonia (cinque) 7; Norvegia (tre) 6; Turchia (quattro) 3; San Marino (quattro) 0

