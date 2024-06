Kane, il solito tabù

Il mancato trionfo di Wembley per mano degli azzurri, tre anni fa, è una ferita sempre aperta per il calcio inglese. E non molto diversa dev’essere stata, a livello di sensazioni, l’uscita ai quarti contro la Francia in Qatar. Ma l’Inghilterra, finalmente, può essere anche certa di avere le carte in regola per arrivare in fondo a qualsiasi competizione internazionale. Merito del campionato più affascinante e difficile del mondo, la Premier League, e di una progettualità che ha fatto fiorire tanti talenti.

Certo che poi tutto ruoterà ancora intorno a Kane, capocannoniere anche fuori dai patri confini, com’è stato nella stagione appena conclusa nel Bayern Monaco. Il ct Southgate poi si frega le mani pensando a Bellingham, nuovo baby fenomeno del calcio, neo campione d’Europa col Real e tuttocampista praticamente senza eguali al mondo. E’ anche lui una star designata del torneo. Ma non è che poi la nazionale dei Tre Leo ni manchi di classe negli altri effettivi. Foden, Walker, Alexander-Arnold, Trippier e Rice, in rigoroso ordine sparso, sono giocatori che hanno scritto la storia attuale del calcio coi club e cercano di farlo ora con la nazionale. Maguire non sembra al loro livello, ma è un punto fermo della difesa e Southgate non vuole rinunciare a lui.

Le esclusioni eccellenti sono quelle di Rashford e Henderson: ma passano quasi inosservate, vista la classe diffusa della selezioner inglese. In Germania, magari, proverà a farsi largo Palmer, 22enne scuola City che col Chelsea ha segnato 22 gol nell’ultima Premier. E poi magari si prenderà una rivincita in salsa europes Saka, dopo quel rigore parato da Donnarumma a Wembley.

La rosa. Portieri: Henderson, Pickford, Ramsdale. Difensori: Dunk, Gomez, Guehi, Konsa, Shaw, Stones, Trippier, Walker. Centrocampisti: Alexander-Arnold, Gallagher, Mainoo, Rice, Wharton. Attaccanti: Bellingham, Bowen, Eze, Foden, Gordon, Kane, Palmer, Saka, Toney, Watkins.