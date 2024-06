La Svizzera ci domina, eliminati agli ottavi. Il ct: "Responsabilità mia". Palla a Gravina

dall’inviato

Auf Wiedersehen Italia. Nel G8 dell’Europa del pallone ci va la Svizzera, torna mestamente a casa la squadra di Luciano Spalletti. Scendiamo dal trono continentale, all’Olympiastadion si scrive una delle pagine più brutte del calcio nostrano, proprio in quella meravigliosa e immensa Arena in cui un’altra nazionale, solida, forte e infarcita di campioni salì nel 2006 sul tetto del mondo colorando d’azzurro il cielo di Berlino. Questa volta, invece, è andata malissimo. Nel pomeriggio di Berlino il problema non è il risultato finale, Svizzera-Italia 2-0, ma il modo. Che offende tutti, la nostra storia e i nostri tifosi in primis. Perché ieri sera si è fatto anche peggio rispetto ai due pareggi (sempre con gli elvetici) che ci hanno sbarrato la strada per Qatar 2022. "Si vede che ora come ora, a causa di troppi condizionamenti, non riusciamo a fare più di questo. Ci vuole più ritmo, più gamba, più continuità, più sacrificio. Non siamo arrivati a questo Europeo in una condizione eccezionale per via del campionato e fare tutto a questa temperatura non è facile. Questa eliminazione ci dà comunque indicazioni, qualcosa bisogna sicuramente cambiare. È stata un’esperienza dove si poteva fare di più", commenta Spalletti. Non chiede scusa per la figuraccia il ct, la sua analisi è contorta: "Mi prendo le responsabilità perché sono io che ho scelto questi uomini, ma il risultato non è così scandaloso, anche perché altri ct hanno avuto venti o trenta partite per preparare un europeo o un mondiale, a me è stato puntato il fucile addosso dal primo giorno". Alibi più che analisi vere e proprie.

Ma la squadra di Yakin ha vinto con merito, senza nulla rischiare e dominando in lungo e in largo perché l’Italia non c’è mai stata. Troppi cambiamenti non fanno bene, e non ti danno un’identità se è vero che almeno per un’ora la Svizzera ci ha asfaltato, tra una prodezza del "solito" Donnarumma (su Embolo), il gol di Freuler (foto sopra) e un pallone di Rieder spinto sul palo da Gigione. Poi la parabola diabolica di Vargas dopo quaranta secondi della ripresa ha chiuso il match.

Ci è mancato tutto: coraggio, gambe, lucidità, aggressività. Eppure Spalletti aveva smontato tutto e rifatto la formazione, inserendo Fagioli e non solo. Ma la Svizzera sembrava tre spanne sopra, per grinta e iniziative. L’Italia molle e inconcludente. Sembrava impossibile giocare peggio che con Spagna e Croazia. E invece gli azzurri ci sono riusciti. Neppure si può recriminare per i due legni a gara compromessa (un quasi autogol di Schar e una zampata praticamente a porta vuota di Scamacca): tutta qui l’Italia, pavida e sgonfia, e il futuro è tutto da decriptare. Bocche cucite da parte di Gabriele Gravina, parlerà oggi a Iserlohn prima del ritorno in Italia. "Con me il presidente si è sempre comportato da professionista serio e vedremo cosa ci sarà da dire" aggiunge Spalletti che alla domanda ’Se la sente di essere ancora il ct?’ replica: "A me non cambia niente".. Ma è chiaro che delle riflessioni andranno fatte, in Federazione, anche perché sullo sfondo ci sono le elezioni. E non è scontatissima la fiducia verso il ct che vorrebbe già programmare il futuro e conquistare il posto ai Mondiali. Di certo fino a ieri eravamo i campioni d’Europa. Ma per una volta a casa se ne vanno i peggiori.