Passa anche la Slovenia. Kane e Bellingham spenti. Ma l’Inghilterra chiude prima

INGHILTERRA

0

SLOVENIA

0

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier (39’ st Alexander-Arnold); Gallagher (1’ st Mainoo), Rice, Bellingham; Saka (26’ st Palmer), Kane, Foden (44’ st Gordon). All. Southgate.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (46’ st Balkovec); Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar (41’ st Stankovic); Sporar (41’ st Celar), Sesko (30’ st Ilicic). All. Kek.

Arbitro: Turpin (Francia).

Note: ammoniti Trippier, Janza, Guehi, Bijol, Foden. Angoli: 6-0. Recuperi: pt 0’, st 4’.

L’Inghilterra, già qualificata alla vigilia, si prende un punto poco esclamativo e molto interrogativo. E il primo posto. Ma esulta anche la Slovenia, imbattuta. Southgate manda in archivio il 4-2-3-1, boccia Alexander-Arnold, allontana Bellingham (arretrato) da Kane. Mosse a caccia della svolta per un gioco, fin qui, mai decollata. Non funziona: la palla gira, ma senza bollicine. E l’andamento lento è ben assorbito dalla quadratura slovena che, al contrario, graffia con due spioventi di Janza.

Primo sussulto sullo scambio (finalmente) in velocità Trippier-Rice: Foden tocca, Saka insacca, ma l’esterno del City è in fuorigioco. L’Inghilterra si alza, si cerca: senza ancora ingranare nel ritmo. Così, Foden e Saka non incidono. Tentativi da fuori, allora: Kane e Foden, Oblak è ben piazzato. Mentre la sassata di Trippier diventa un assist che Gallagher e Kane riescono solo a sfiorare. Brodini, tanto che si va a bere il té accompagnati da diversi fischi. Si riparte con gli inglesi a collezionare corner: sul terzo nei primi dieci minuti, Sesko ribatte due volte nei pressi della linea, poi Saka opta per la rovesciata ma commette fallo. La Slovenia non riesce più a uscire, in pratica. Lo fa solo in occasione di uno svarione di Guehi che rimedia stendendo Sporar.

Dominio inglese, ma solo a livello di possesso che tocca picchi superiori al 70% rimanendo scolastico. Con rare eccezioni, come quando Rice triangola con Foden e spara vicino all’incrocio. Per ora, basta così. La Slovenia chiude terza con gli stessi punti, gol e cartellini della Danimarca: a premiare gli scandinavi è il miglior ranking.