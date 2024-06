Polonia-Austria: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Berlino 20 giugno 2024 - La crudele formula degli Europei non lascia scampo, già la seconda giornata della fase a gironi è vitale per qualcuno e in questo caso può fare la differenza tra la permanenza in Germania anche per la fase a eliminazione diretta o l'addio alla fase a gironi al torneo. Reduci entrambe da una sconfitta al debutto, nella giornata di domani, venerdì 21 giugno 2024, Polonia e Austria scenderanno in campo all'Olympiastadion di Berlino a caccia di riscatto e di punti fondamentali per alimentare la propria permanenza nella massima competizione continentale. Calcio d'inizio previsto per le ore 18 nello stadio che sarà anche teatro della finale del torneo.

La Polonia è rimasta scottata nel debutto contro l'Olanda, dopo infatti aver guidato nel risultato in avvio di gioco, grazie alla rete di Buksa, ha prima incassato il pareggio di Gakpo, poi è stata colpita a freddo dall'ingresso di Weghorst. Il centravanti dell'Hoffenheim infatti al primo pallone toccato dopo l'ingresso in campo ha incrociato l'angolo giusto, bucando Szczesny e regalando agli Orange il successo per 2-1. Una sconfitta pesante perché in assenza di Lewandowski, la squadra di Michal Probierz aveva dimostrato di saper sopperire all'assenza del proprio leader tecnico e carismatico. Contro l'Austria però l'attaccante del Barcellona punta al ritorno in campo a guidare la propria selezione e i propri compagni: un giocatore che da solo può fare la differenza, non solo per la qualità in campo, ma anche in maniera banale per l'aura che porta con sé, costringendo la difesa avversaria ad adattamenti ad hoc, anche se non ancora qualitativamente al 100%. Dopo la rete al debutto proprio Buksa potrebbe essere il sacrificato per fare spazio al capitano polacco, così da poter dare maggior qualità alla manovra, aumentando il numero di palleggiatori attorno al centravanti.

Se la Polonia è rimasta delusa dal proprio debutto, per come è arrivata la sconfitta, sicuramente in casa austriaca si era messo in conto un probabile ko nella prima giornata, visto l'avversario. Ma se è vero che la Francia sulla carta è una delle serissime candidate alla vittoria finale, è altrettanto vero che il modo in cui è arrivata la partita persa in quel di Dusseldorf rende ancora più bruciante il risultato finale. I galletti hanno infatti messo in campo una brutta prestazione, realizzando la rete del vantaggio più per errore della difesa biancorossa, non per meriti di Mbappé e compagni. Inoltre in difesa hanno sempre lasciato aperto lo spiraglio al pari austriaco, mantenendo viva la fiamma della speranza della selezione biancorossa, senza mai però tramutare questa nel tanto agognato pareggio. Ora è dunque il momento del riscatto per Sabitzer e compagni a caccia di punti fondamentali per il passaggio del turno e il proseguimento del sogno europeo.

A dirigere la delicatissima sfida dell'Olympiastadion valevole per la seconda giornata del gruppo D di Euro 2024 tra Polonia e Austria, sarà il turco Halil Umut Meler. Il direttore di gara sarà assistito dai sui connazionali Emre Eyisoy e Karem Ersoy, con il quarto uomo lo sloveno Rade Obrenovic. In sala Var ci sarà l'italiano Paolo Valeri, assistito dal turco Alper Ulusoy e da un altro italiano in Massimiliano Irrati. Per il fischietto classe '86 nato nel distretto di Selçuk si tratterà della ventottesima direzione stagionale, la seconda in questo Europeo, dopo aver diretto la sfida tra Belgio e Slovacchia finita 0-1 per la Nazionale di Calzona. A livello internazionale Umut Meler ha diretto anche altre 7 gare internazionali, compreso il successo dell'Atalanta a Anfield in Europa League e il pareggio della Fiorentina in Belgio nelle semifinali di Conference League. Da notare come il direttore di gara lo scorso dicembre sia salito alla ribalta nel post-partita tra Ankaragucu e Rizespor, quando fu aggredito a calci e pugni dal presidente del club della capitale, in uno dei peggior episodi che hanno caratterizzato la stagione di Super Lig turca.

Probabili formazioni

Nonostante il ko, Probierz dovrebbe ripartire dalla difesa che ha soffferto, sì, ma non mal figurato contro l'Olanda. Davanti a Szczesny ci saranno così Bednarek, Salamon e Kiwior. Sugli esterni di centro campo pronti Frankowski a destra e il romanista Zalewski a sinistra, a fiancheggiare Romanczuk e Zielinski. Szymanski è sicuro del posto ed è invece ballottaggio su chi lo affiancherà alle spalle di Lewandowski: al momento il favorito è il bolognese Urbanski, ma occhio alla possibile carta Swiderski o Buksa, così da completare il 3-5-2 con due punte vere.

Ragnick riparte dal suo 4-2-3-1 che molto bene ha fatto contro la Francia a caccia questa volta dei tre punti contro la Polonia. Davanti a Pentz, la linea a quattro sarà composta da Posch, Danso, Trauner e Mwene, solo panchina per Wober, marcatore dell'autorete contro i Bleus. In mediana Seiwald agirà con Grillitsch, mentre Sabitzer agirà sulla trequarti con Baumgartner al centro e Laimer sulla destra. In attacco Gregoritsch è favorito su Arnautovic per ricoprire il ruolo di unica punta.

Polonia (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Salamon, Kiwior; Frankowski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Szymanski, Urbanski; Lewandowski. Ct: Michal Probierz.

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Trauner, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch. Ct: Ralf Rangnick.

Dove vedere la partita

La partita fra Polonia e Austria delOlympiastadion di Berlino, valevole per la seconda giornata del Gruppo D di Euro 2024, inizierà alle ore 18 di venerdì 21 giugno 2024. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e su Sky Sport canale 251. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. Per chi ha sottoscritto un abbonamento a Sky Sport, l'incontro sarà disponibile in streaming anche su Sky Go. Il telecronista scelto dalla piattaforma per raccontare l'incontro sarà Dario Massara.