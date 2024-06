Resta Calzona da tifare . Inghilterra già al bivio

Avremmo potuto guardare questa partita per studiare la nostra avversaria nei quarti di finale, e invece in Inghilterra-Slovacchia ci dovremo limitare a fare il tifo per Francesco Calzona, ct degli slovacchi. Uscirà da questa partita la squadra che il 6 luglio alle 18 affronterà la Svizzera.

Per certi versi è un po’ lo specchio del nostro calcio a livello europeo negli ultimi anni, con un paio di eccezioni degne di nota (Atalanta quest’anno, Roma tre anni fa), che però sono appunto eccezioni: ci tocca fare il tifo per gli italiani che vincono con le altre squadre.

Calzona è reduce da una mezza stagione non esaltante con il Napoli, mentre da ct delle Slovacchia ha centrato un grande risultato arrivando alla seconda fase. Anche se oggi ovviamente i pronostici dicono Inghilterra: "Quando l’Inghilterra fa grandi prestazioni come gruppo, diventa molto forte. Dobbiamo stare attenti, sono una delle migliori nazionali dell’Europeo: hanno fisicità e tecnica. Dobbiamo provare a sfruttare i loro punti deboli, ma dobbiamo essere cauti perché possono farci male in qualsiasi momento", ha detto il ct della Slovacchia ieri presentando la sfida alla nazionale dei Tre Leoni, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.

Dove affronterà un’Inghilterra che non riesce mai a fare a meno delle polemiche, anche perché i risultati della nazionale sono sempre inferiori alla somma del talento dei singoli giocatori. E il ct Gareth Soutghate è spesso nel mirino della critica: "Tutto quello che è successo finora è piuttosto irrilevante. Abbiamo basi su cui possiamo costruire, e quella che ci si prospetta è una fase diversa. Dobbiamo trovare il nostro livello migliore, e credo sia possibile".

Alla rivista della Football Association, il ct inglese si è mostrato molto ottimista: "Mi godo la sfida, che sarà qualcosa di eccitante: abbiamo avuto tanti problemi da risolvere, come squadra, nelle ultime settimane, ma l’Inghilterra resta un colosso e siamo sulla strada giusta. La Slovacchia è una squadra ben allenata, ha una chiara identità di gioco. Vogliono sempre impostare da dietro, Lobotka è chiaramente fondamentale in questo sistema. È lui a dettare il ritmo".