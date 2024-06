Euro 2024, Spagna-Georgia: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 28 giugno 2024 – Una sfida che appare a senso unico, ma con qualche insidia. La Spagna è stata la big che ha messo in mostra la versione più convincente nella fase a gironi di Euro 2024 e si candida alla vittoria finale, la Georgia ha invece strappato per la prima volta nella storia l’accesso agli ottavi. E’ una mezza impresa, se vogliamo, soprattutto perché maturata con una storica vittoria sul Portogallo di Cristiano Ronaldo. Kvara contro Williams, per riassumere Spagna-Georgia valevole per gli ottavi di finale della rassegna europea, in una porzione di tabellone dura con Danimarca-Germania, Portogallo-Slovenia e Francia-Belgio. Ci sono partite niente affatto scontate.

Formazioni

La Spagna poggia ovviamente su una squadra costruita per il possesso palla e la verticalità. A centrocampo governano Rodri e Pedri, mentre in difesa Le Normand e Laporte proteggono la porta di Unai Simon con Carvajal e Cucurella preziosi nel ruolo di terzini. L’ex Napoli Fabian Ruiz completa il centrocampo. In avanti la velocità delle frecce Williams e Yamal a sostegno di Morata. La Georgia va con un abbottonato 3-5-2 protetto da Mamardashvili in porta, Gvelesiani, Kashia e Locoshvili dietro, Sulle fasce Dvali e Kakabadze, Kochorashvili perno di centrocampo con Chakvetadze e Kiteshvili mezze ali. Coppia d'attacco composta da Kvara e Mikautadze. Spagna (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams. De La Fuente Georgia (3-5-2): Mamardashvili, Gvelesiani, Kashia, Locoshvili; Dvali, Kiteshvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kakabadze; Mikautadze, Kvaratskhelia. Ct. Sagnol

Precedenti

Nei sette precedenti tra Spagna e Georgia si registrano ben 6 vittorie spagnole e una sola vittoria georgiana. L’unica vittoria è arrivata in amichevole a Getafe il 7 giugno 2016 con gol di Okriashvili. Attenzione anche a Kvara che ha segnato in due delle tre presenze contro le furie rosse. La Spagna ha vinto gli Europei due volte nelle ultime quattro edizioni e quello di domenica sarà il quinto ottavo di finale consecutivo, mentre la Georgia ha staccato il pass per il tabellone a eliminazione diretta per la prima volta nella sua storia. In caso di calci di rigore il bilancio della Spagna è di 7 vittorie e 6 sconfitte, tra queste la semifinale contro l’Italia a Euro 2020, mentre la Georgia ha vinto l’unico precedente ai rigori della sua storia 4-2 contro la Grecia negli spareggi per Euro 2024.

Dove vederla in tv

Il quarto ottavo di finale tra Spagna e Georgia è in programma domenica 30 giugno alle ore 21 al Cologne Stadium di Colonia. Doppia diretta prevista in Italia. Live a pagamento sui canali Sky, in particolare Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 251. In streaming su Sky Go e Now Tv. Diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay.