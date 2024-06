Tutto esaurito all’Allianz Arena per il match con la Scozia. Germania, subito caccia al riscatto

Vittoria e riscatto. Sono le due parole d’ordine dei tifosi tedeschi alla vigilia della partita inaugurale di Euro 2024: la Germania, padrona di casa, affronta a Monaco di Baviera alle 21 la Scozia nella gara d’esordio per dare il via ufficialmente alla competizione continentale. Le aspettative in patria sono altissime. "Siamo pronti", rassicura il ct Julian Nagelsmann per caricare l’ambiente. La squadra di casa finora non ha convinto i propri supporter ma sulla carta è una delle favorite per la qualità degli undici che può mandare in campo. Sulla Germania pesano però i fantasmi del passato e la paura che, in casa, si possa ripetere il copione delle ultime deludenti prestazioni in campo internazionale. Timori che Nagelsmann vuole scacciare subito via. "Abbiamo usato bene le giornate per allenarci bene", sottolinea per presentare la partita. "Siamo un po’ nervosi, ma questo è un punto importante. Dobbiamo avere un certo nervosismo. Un grande complimento va al nostro medico, ci sono stati tre o quattro giocatori che sono arrivati infortunati ma ora sono in forma. La Scozia è un’ottima squadra con molto talento. Dobbiamo rimanere concentrati. Ci godremo la partita e cercheremo di essere la squadra migliore". La Germania dovrebbe scendere in campo con un 4-3-2-1. In avanti Havertz supportato da Musiala e Wirtz. In difesa Rudiger sicuro del posto. A centrocampo Toni Kroos e Gundogan, coadiuvati da Andrich. Più probabile che la Scozia si schieri con la difesa a tre. Clarke potrebbe ricorrere ad un 3-4-2-1 con Adams unica punta davanti a McGinn e McTominay. Ralston e Robertson i due esterni che dovranno giocare anche in copertura.