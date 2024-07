Verso Portogallo-Francia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Amburgo, 4 luglio 2024 - Per molti è una finale anticipata, al pari di Germania-Spagna. Invece, Portogallo e Francia si sfidano per un posto in semifinale. Una sfida generazionale: da una parte Cristiano Ronaldo, all'ultima avventura europea in carriera, dall'altra Kylian Mbappé che ha sempre avuto il portoghese come idolo.

Nel secondo quarto di finale di Euro 2024 si affrontano due squadre che stanno avendo non pochi problemi, ma che grazie al loro sconfinato talento sono riuscite a guadagnarsi il pass per questo appuntamento. Il Portogallo è riuscito a battere la Slovenia solo ai rigori, con Cristiano Ronaldo che si è visto parare un penalty da Oblak al minuto 105' prima di segnare quello nella lotteria chiedendo scusa ai suoi tifosi che lo hanno anche visto disperarsi in lacrime. E dire che gli sloveni sono andati a un passo dal colpaccio: a due dalla fine del supplementare una sanguinosa palla persa di Pepe ha aperto la strada a Sesko che, arrivato davanti a Diogo Costa, ha mancato il colpo del ko. Il portiere del Porto è il grande protagonista, alla pari del collega Mike Maignan che a più riprese ha salvato la Francia contro il Belgio. Alla squadra di Deschamps è servito uno sfortunato autogol di Jan Vertonghen a cinque minuti dalla fine per passare. Dunque, questa sfida da dentro o fuori è fondamentale per testare il reale valore di queste due nazionali che ambiscono al primo posto. Portogallo e Francia scenderanno in campo venerdì 5 luglio alle ore 21 al Volksparkstadion di Amburgo, l'arbitro sarà l'inglese Michael Oliver.

Probabili formazioni

Partita da dentro o fuori, siamo nella fase clou e dunque dentro tutti i migliori a disposizione. Martinez sceglie il suo classico 4-2-3-1 con Ronaldo riferimento offensivo nella speranza che segni il suo primo gol su azione in questo Europeo. Dietro di lui linea a tre con Bruno Fernandes in mezzo e Bernardo e Leao ai lati. Dietro sempre Pepe con la sua esperienza a guidare la linea a quattro, in porta Diogo Costa è chiamato a ripetere la prestazione messa in campo contro la Slovenia. Deschamps deve fare a meno di Rabiot, squalificato. Al posto del centrocampista dovrebbe giocare Camavinga assieme a Kanté e Tchouameni, dietro al tridente Mbappé-Dembelé-Griezmann. Tutta da seguire, tra i vari duelli individuali, quello tra i due milanisti Leao e Theo Hernandez. Di seguito le probabili formazioni.

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann.

Dove vedere la sfida

Per poter seguire Portogallo e Francia, gara valevole per i quarti di finale di Euro 2024, ci saranno due alternative. La prima è rappresentata da Rai 1, che trasmetterà il match in chiaro con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Mentre la seconda emittente è Sky Sport, che trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con il commento di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. Eventualmente, Portogallo-Francia sarà visibile anche in diretta streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.