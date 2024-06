Zaccagni, il bagnino dell’ultima spiaggia

dall’inviato

"Ma quanto ha girato quel pallone...", continuava a chiedersi fra lo stupito e il divertito Mattia Zaccagni lunedì notte nella mixed zone passando dai riflettori delle telecamere ai taccuini dei cronisti. Una gioia mai provata in campo, un colpo da biliardo mentre la clessidra del match consumava gli ultimi granelli di sabbia. "Ma io a calciare in quel modo non ci ho pensato due volte", ammette il giorno dopo. Al giocatore che nella sua cameretta di ragazzo pieno di sogni teneva appeso un poster di Alessandro Del Piero e che sino all’ultimo non sapeva se sarebbe entrato nei 23 (è stato preferito a Politano e Orsolini), è riuscita una di quelle magie con cui il campione di San Vendemiano incantava le platee calcistiche del mondo. "Alex era il mio idolo – ammette il calciatore laziale –, ci siamo visti prima della partenza nella giornata dei grandi numeri 10. È stato fra i primi a mandarmi un messaggio dopo il gol, era molto felice per me e mi ha detto di continuare così".

E pensare che proprio di Del Piero il bravo Zaccagni avrebbe potuto ereditare la maglia, ovviamente bianconera, visto che fino a tarda primavera Mattia era fra gli obiettivi di mercato della Juventus. Al classe 1995 l’idea sarebbe piaciuta, ma vaglielo poi a dire a Lotito... E infatti radiomercato ha smesso di parlarne dopo che, il 17 aprile, il comunicato della Lazio ha messo tutto a tacere, con l’annuncio del rinnovo del contratto (in scadenza nel 2025) fino al 2029. Un matrimonio che prosegue e che proseguirà, ripartendo dagli attuali 22 gol in 117 partite dall’agosto 2021.

Ma questo è il futuro. Il presente invece è la festa di Zaccagni per il primo gol in nazionale. Per il calciatore un regalo di compleanno postdatato di otto giorni, e decine di messaggi sul bollentissimo cellulare: "Non so quanti ne ho ricevuti ma devo ancora rispondere a molti. Però ne scelgo uno: quello di mia moglie (Chiara Nasti, ndr) con il video che ha poi postato, in cui si sente mio figlio di due anni dire Ba Ba Ba, perché sta imparando a dire papà...". Ma per tutta la famiglia e gli amici il gol è stato un evento da celebrare in allegria se è vero che sulla spiaggia di Bellaria, il paese della Riviera romagnola dove Mattia è anche un imprenditore turistico balneare (con il papà Fabio gestisce il lido Esotica), si è ballato tutta la notte. "Siamo felicissimi e continuiamo a festeggiare, un gol del genere è stato proprio bello, e poi importante. Una doppia gratificazione. Ora speriamo che Mattia venga a trovarci presto nello stabilimento balneare. Lo farà, anche se gli sta per nascere una bimba, la secondogenita, a luglio".