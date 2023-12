Fano a riposo con la benedizione del sindaco: "Atmosfera granata splendida, risaliremo"

Il sciogliete righe per le festività natalizie è stato dato l’altra sera a Villa Piccinetti dove l’Alma Juventus si è ritrovata per scambiarsi vicendevolmente gli auguri. Presenti il vicepresidente Franco Pantaleoni, il direttore generale Stefano Fedele, i tecnici Cornacchini, Rondina e Spendolini, lo staff medico e tecnico e naturalmente i giocatori. Sono intervenuti in rappresentanza dell’Amministrazione comunale il sindaco Massimo Seri e il vicesindaco Cristian Fanesi. Proprio il primo cittadino di Fano ha elogiato la squadra a dare il massimo e a tenere alto il nome di Fano. "Ho visto che c’è un bel clima, si respira voglia di fare bene e di migliorare la situazione, specialmente tra i giocatori sembra di essere ritornati a tempi passati, – ha detto il sindaco Seri – e l’augurio che ho fatto alla società e a tutti è che possano raggiungere i traguardi prefissati". Poi hanno preso la parola un po’ tutti, in un’atmosfera di festa che il pareggio beffa di mercoledì scorso col Real Monterotondo non è riuscito ad offuscare. L’arrivo di mister Cornacchini ha portato serenità nell’ambiente granata e continuità di risultati, visto che sotto la sua gestione il Fano ha finora conquistato una vittoria e due pareggi, senza sconfitte. Un avvio che lascia ben sperare per il girone di ritorno, specie se la squadra, approfittando della pausa natalizia, riuscirà ad applicare fino in fondo le novità tattiche introdotte dall’allenatore fanese. A patto di non distrarsi troppo dalle voci di mercato che una volta chiusa la sessione dilettanti vedrà dal 2 gennaio aprirsi quella delle società professionistiche. Il Fano ha qualche pezzo pregiato che potrebbe far gola anche a qualche formazione di Serie C, ma se si vendesse si correrebbe il rischio di indebolire un gruppo che proprio con l’arrivo di mister Conacchini ha trovato quella coesione e unità di intenti necessarie per poter puntare alla salvezza diretta. Una giornata. Bartolomeo Riggioni è stato squalificato per una giornata in seguito all’espulsione durante l’ultima gara di mercoledì scorso col Monterotondo Scalo. Curiosa e alquanto strana la motivazione del giudice sportivo che lo ha appiedato: "Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo", mentre invece il difensore era stato espulso per aver deviato con la mano il pallone destinato ad entrare in porta, procurando così il rigore per gli avversari. Evidentemente ci deve essere stato un errore o un difetto di comunicazione con l’arbitro. Infine anche i Panthers ‘77 Fano ieri sera hanno festeggiato insieme con una cena "sold out" al ristorante "Da Ciarro" al Lido di Fano.

s.c.