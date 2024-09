Fano Calcio Da domani si definisce la rosa

Il Fano Calcio è entrato nell’ottica di definire l’organico per la partecipazione al prossimo campionato di Terza categoria. Dopo un mese di allenamenti, iniziati con mister Cornacchini, quasi subito però passato all’Aurora Treia, e proseguiti con mister Spendolini, che sarà il tecnico che guiderà il Fano in questa stagione, la società di via Toscanini sta chiudendo gli accordi con i giocatori per iniziare i tesseramenti in questo fine settimana. La novità più interessante è che parecchi nomi della prima ora hanno comunque deciso di restare nonostante si sia ’retrocessi’ da una ventilata Promozione alla Terza categoria. E così, il nuovo Fano Calcio potrà contare in difesa sull’esperienza dell’ex granata Alex Nodari, che farà da chioccia a un nugolo di giovani difensori, a centrocampo svetta un’altra bandiera di Fano, il 37enne Andrea Omiccioli, in Serie C con Alma e Vis Pesaro, oltre 230 partite in D, che farà coppia con Fabio Bianchi, ex Samb e Vis Pesaro, mentre in attacco si punterà sui giovani e sull’esperienza di Diego Rolon, che il calcio provinciale lo conosce assai bene, e del sengalese Sidy Niang.

Per quanto riguarda i portieri, attualmente dovrebbero essere confermati Michele Sodani, cresciuto nelle giovanili della Vis Pesaro ed ex Pueolana, e Federico Giulini fanese cresciuto nelle giovanili, ai quali dovrebbe aggiungersi un altro estremo difensore. "Sono molto contento che giocatori di grande professionalità ed esperienza abbiano deciso comunque di sposare il nostro progetto – ha detto l’allenatore Luca Spendolini – e penso che potremo mettere assieme una squadra piuttosto competitiva. Mi aspetto adesso di poter disputare qualche amichevole infrasettimanale prima dell’inizio del campionato fissato per il weekend del 5 e 6 ottobre prossimi. Così potrò testare meglio tutti i ragazzi che abbiamo confermato".

Alma Juventus. Mercoledì 2 ottobre si riunirà la Corte d’appello della Figc per discutere il ricorso della Jesina contro la decisione del Comitato regionale marchigiano di ammettere l’Alma Juventus Fano in Eccellenza. È la seconda fase della battaglia legale che ha visto il Tribunale federale anconetano respingere in primo grado il ricorso dei leoncelli con la motivazione che le osservazioni presentate erano infondate. Vedremo se la Corte d’appello Figc sarà dello stesso parere, visto che l’ammissione dell’Alma era stata contestata anche dalla minoranza dei consiglieri del Comitato marchigiano.