Fano Caro biglietti, tifosi in rivolta: "Tutti fuori"

"L’Alma Juventus Fano, comunica che in occasione della "Giornata Granata" prevista per la sfida di domenica 14 Gennaio 2024 contro la Forsempronese, non saranno validi gli abbonamenti e non verrà concesso nessun tipo di accredito. Inoltre non verrà trasmessa la diretta streaming del match". E fino a qui sembrerebbe una normale comunicazione di servizio, dato che qualsiasi squadra emette abbonamenti che escludono una o due partite per poter indire le giornate in cui tutti pagano il biglietto.

Quello che ha dell’incredibile però sono i prezzi, con cifre per la curva che non si trovano nemmeno in Lega Pro.I tagliandi infatti hanno il costo di 21.50 euro per la curva locale e ospite, 23.50 intero e 18.50 ridotto per la tribuna laterale e 28.50 intero e 23.50 ridotto per la tribuna centrale. La tifoseria fanese schiuma di rabbia e ha emesso un comunicato congiunto per i tre gruppi, Club Forza Alma, Panthers Fano e Ultras Fano: "Preso atto del prezzo di curva a venti euro per la gara prevista domenica al ‘Mancini’ contro il Fossombrone, essendo in questo atto chiara per l’ennesima volta la volontà di prendere in giro la piazza fanese da parte di un presidente che non ci avrà mai dalla sua parte, e che continueremo a contestare finché purtroppo sarà seduto su quella sedia, comunichiamo che a quella partita noi all’interno dello stadio non ci saremo e faremo sentire dall’esterno della nostra curva il sostegno ai ragazzi in campo, certi che vogliano regalarci l’ennesima maglia sudata verso la tribolata salvezza, e il nostro disappunto verso questa società nonché verso l’amministrazione comunale che la sta supportando, dato che quanto accaduto durante il periodo delle feste natalizie riguardo il campo dei ‘Militari’ non ci è affatto piaciuto. Siamo certi che il popolo granata seguirà la nostra linea e non entrerà allo stadio, ma rimarrà all’esterno del settore a sostenere la squadra. Cogliamo l’occasione di queste poche righe per chiedere all’amministrazione comunale stessa quanto ha ancora intenzione di aiutare questo non gradito personaggio. Orgogliosi di essere fanesi: mai con questa società! Russo vattene".

Una decisione inspiegabile, un volersi dare la zappa sui piedi lasciando uno stadio quasi vuoto in un momento così delicato per la squadra, dove dopo la perdita di Tenkorang sta cercando in tutti i modi di compiere miracoli guadagnando punti salvezza. L’unica spiegazione plausibile che si può trovare per un gesto così poco consono è il voler fare un "dispetto" al Fossombrone per la sconfitta a tavolino, con l’impossibilità però di poter alzare solamente il prezzo del settore ospiti. Il consigliere comunale di M5S Panaroni è d’accordo con la curva: "Come tifoso dell’Alma ma anche come amministratore pubblico, giudico inaccettabile vedere raddoppiati i prezzi della curva in occasione della giornata Granata istituita per la partita di domenica prossima Alma-Fossombrone, sembra quasi una provocazione. Non è accettabile".

Lara Facchini