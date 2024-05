Fano, da gennaio la squadra aspetta i soldi. I Panthers chiedono le dimissioni di Guida

Tutto tace in casa Alma, ma non in città con i tifosi più accesi che nel frattempo sono scesi sul piede di guerra. Mentre infatti fra le pareti del club di via Toscanini regna il silenzio, i Panthers stanno facendo rumore avendo tappezzato alcuni punti stradali di maggior traffico con degli striscioni recanti la scritta "Guida vattene", chiaro riferimento al presidente dell’Alma Juventus Salvatore Guida di lasciare la conduzione della società. Una presa di posizione piuttosto dura, anche se non nuova, visto che il Panthers sono da mesi critici sull’attuale gestione societaria come lo erano del resto con quella di Russo, forse dettata dal fatto che sono stanchi di aspettare decisioni che non arrivano. Il riferimento più immediato e naturale riguarda quello del saldo delle pendenze economiche di questa martoriata stagione agonistica: i giocatori granata, che pur tra mille vicissitudini sono riusciti a chiudere onorevolmente il campionato seppure con al retrocessione, attendono di essere pagati dallo scorso mese di gennaio. Perché l’unico pagamento finora ricevuto dall’attuale presidente Salvatore Guida, avvenuto nel mese di febbraio, era relativo ai compensi del mese di dicembre.

Dunque a partire dal mese di gennaio e fino a giugno i calciatori attendono ancora di ricevere gli stipendi, almeno dei cinque mesi già maturati. Il presidente Guida ha sempre ribadito che avrebbe onorato gli impegni finanziari ancora prima della scadenza del 30 giugno prossimo, ma finora i giocatori non hanno ricevuto alcun compenso nonostante il ricorso all’Associazione italiana calciatori. Guida ha promesso di pagare ed è lecito attendersi che questo avvenga, come dichiarato. Vedremo se nei prossimi giorni se ci saranno novità. Perché gli annunci in queste ultime settimane sono stati tanti, dal pagamento degli stipendi ai tesserati all’annuncio di voler rifondare il settore giovanile, a quello di ufficializzare il nuovo direttore sportivo, e perfino di voler presentare domanda di ripescaggio, ma in concreto nulla di tutto ciò finora si è verificato. Di fronte ad una società che per trovarsi in Eccellenza comincia ad avere un debito importante – oltre 700mila euro di passivo, di cui parte rateizzato e che dunque si ripercuoterà negli anni a venire – i tifosi della curva si dicono preoccupati e temono il fallimento. Da qui la richiesta d’aiuto fatta in precedenza ai tre candidati sindaco e oggi l’uscita dei Panthers che indicano una possibile soluzione per uscire dalla crisi.

s. c.