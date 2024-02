Fano E’ il giorno del neo presidente Guida

Il presidente dell’Alma Salvatore Guida è a Fano per effettuare tutta una serie di colloqui in città e con gli organismi della società. Questa mattina Guida farà visita in municipio per incontrare il sindaco Massimo Seri e l’assessore allo sport Barbara Brunori, poi intorno a mezzogiorno incontrerà la stampa locale e nel pomeriggio vedrà lo staff tecnico, i giocatori e lo staff medico che da qualche giorno è ostacolato nello svolgimento del proprio lavoro dalla impossibilità di effettuare esami clinici e terapie visto che laboratori e cliniche mediche hanno sospeso le prestazioni in favore dei tesserati del Fano per ragioni economiche. E sarà proprio sulla questione finanziaria che il nuovo presidente del club di via Toscanini dovrà dare risposte ai giocatori, allo staff tecnico e ai dipendenti della società circa il pagamento delle spettanze arretrate – l’ultimo stipendio pagato è stato quello di novembre – e il proseguo del campionato, considerato che le ultime trasferte sono state in forse fino all’ultimo per problemi di liquidità e che poi sono state effettuate in condizioni tutt’altro che agevoli per la squadra.

Guida, che sarà presumibilmente accompagnato dal nuovo direttore generale Pierluigi Petritola, dovrà dare assicurazioni soprattutto al sindaco e ai tifosi fanesi, presi in contropiede dalla vendita a sorpresa dell’ex presidente Russo, dopo che gli erano state presentate, come da sua precisa richiesta, un paio di offerte da parte di imprenditori locali e stranieri per rilevare la società granata. Si dovrà capire, in sostanza, se ci sono le risorse finanziarie per arrivare fino al termine del campionato e per cercare di raggiungere una salvezza che si è fatta più complicata. La piazza in questa ultima settimana, da quando cioè è stato annunciato il passaggio di proprietà da Russo a Guida è stata in silenzio, e solo una volta conosciuti ufficialmente gli intendimenti del nuovo presidente esprimerà la propria opinione e deciderà quale atteggiamento tenere. La palla adesso è in mano a Salvatore Guida e potrà essere solo lui a cancellare i sospetti e i dubbi sorti nell’ambiente granata dopo l’operazione del passaggio di proprietà. Come? Pagando in settimana gli stipendi, come promesso nel corso della sua prima visita alla squadra, e magari rilanciando con l’ingaggio di un attaccante da regalare a mister Cornacchini che ha bisogno come il pane di punte di ruolo.

Silvano Clappis