Fano Futuro incerto, la palla adesso è a Russo

Situazione ingarbugliata in casa Alma, alle prese con esigenze immediate e quelle di più lunga visione. Da una parte c’è da far fronte alla imminente trasferta di campionato a Termoli per la quale sembra che ci siano difficoltà di natura finanziaria che riguardano chi dovrebbe sostenere i costi del viaggio, dall’altra c’è la grossa novità annunciata dal sindaco di Fano Massimo Seri di un fondo straniero intenzionato a trattare l’acquisizione del club di via Toscanini. Su entrambe le questioni – quella più imminente è il reperimento del pullman per mandare la squadra domenica a giocare a Termoli – ci sono stati diversi contatti in queste ultime ora tra il sindaco Seri e il patron del club granata Mario Russo per uscire dall’impasse. La squadra questa mattina svolgerà un’ultima seduta di rifinitura e poi aspetterà notizie circa la partenza per la cittadina molisana. Sul fronte societario, invece, il sindaco Seri è stato di parola: entro il termine di due settimane che il presidente Russo aveva chiesto per avere una risposta in merito suo annuncio di voler vendere la società, il primo cittadino fanese ha pubblicamente dichiarato di aver trovato un gruppo interessato a rilevare l’Alma.

Circa l’identità dell’acquirente la strada più probabile porterebbe ad un fondo americano dove però potrebbero esserci dentro anche personaggi italiani a far da garanti. Oppure dietro potrebbe esserci sempre l’avvocato, con moglie pesarese, Robert Lewis manager in passato del Cesena per conto di investitori statunitensi che, una volta uscito dal club romagnolo, non avrebbe però mai smesso del tutto di interessarsi del calcio italiano. Già durante lo scorso campionato l’avvocato Lewis era venuto al "Mancini" a vedere l’Alma Juventus con l’intenzione di incontrare il presidente Mario Russo per una eventuale trattativa, ma l’incontro non si era mai concretizzato. Nei mesi scorsi si era parlato di un interessamento di Lewis per la Vigor Senigallia, ma anche qui non ci sono stati sviluppi. È probabile che ultimamente sotto la spinta del sindaco Massimo Seri si siano di nuovo allacciati contatti con Lewis o con altri che hanno portato a individuare un fondo interessato al Fano. Tanto da formalizzare l’offerta di 200mila euro (più i debiti societari) che è stata comunicata dal sindaco a Mario Russo. La palla è passata ora all’imprenditore casertano che dovrà far sapere se effettivamente è intenzionato a vendere e ad aprire quindi una trattativa per la cessione del Fano.

Silvano Clappis