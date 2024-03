Fano I tifosi: "Niente processi, rialziamoci"

L’Alma Juventus Fano riprende la preparazione in vista della gara contro la rima della classe, e lo farà dopo il tour de foce con la settimana tipo. Francesco Panaroni tifosissimo granata e membro del direttivo del club ‘Forza Alma’ invita tutti allo stadio per la delicata gara contro la capolista: "Domenica al Mancini arriva la capolista Campobasso. Un vero e proprio testacoda, dove però l’Alma è davvero chiamata a lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Ma non solo i giocatori. Tutti. Giocatori, dirigenti, tifosi. La Fano che vuole bene all’Alma domenica deve essere al Mancini. Come tifoso appartenente al consiglio direttivo del club Forza Alma invito caldamente tutti a rendersi protagonisti domenica di una giornata di calore e passione verso i colori granata. Non è il momento di recriminare su ciò che speravamo potesse essere ed invece non è stato; ora serve unità d’intenti per mantenere la categoria. Tutti uniti per sostenere i ragazzi verso l’impresa di fermare la capolista. Forza Alma!".

Il nuovo corso. Panaroni esprime poi il suo parere su mister Manolo Manoni: "Il mister mi ha fatto un’ottima impressione. È combattivo. Nell’esordio con il Chieti ha ottenuto una vittoria importante e buona la prima. Un buon pareggio con il Matese, dove forse si poteva osare di più, mentre a L’Aquila era difficile fare punti. Ha sottolineato l’atteggiamento sbagliato della squadra all’inizio a L’Aquila, volto soprattutto a puntare i fari al Campobasso dove non si devono ripetere quegli errori, consapevole del fatto che si arrivava da un tour de force. Perciò nessuna accusa a nessuno, ma sguardo concentrato da parte di tutti: giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi, a domenica prossima".

Biglietti. In occasione del match Alma Juventus Fano-Campobasso sarà possibile acquistare i tagliandi presso i nostri rivenditori autorizzati bar Giolla, Prodi sport, Polvere di caffè, Q8 con un diritto di prevendita di 1,50 euro. I costi sono i seguenti: curva locale e ospite 8 euro, tribuna laterale 15 e ridotto 12, tribuna centrale 20 e ridotto 15. Per gli ospiti sarà possibile acquistare il proprio biglietto nei punti vendita Vivaticket più vicino entro le 19 di sabato, mentre per i tifosi locali il botteghino dello stadio rimarrà aperto dalle 12,30 alle 14,30 di domenica 17 Marzo.