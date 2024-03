Fano, il pari con il Campobasso è da Guerrieri: "Dentro di noi sappiamo che ce la faremo"

L’Alma Juventus Fano torna a lavorare agli ordini di mister Manoni dopo l’importante pareggio di domenica con il Campobasso. Dopo Tomassini si ferma purtroppo anche Sedrick Kalombo per un problema al tendine di Achille di cui non è ancora nota l’entità. Società e squadra si sono stretti subito attorno al giocatore in attesa della diagnosi, lanciando un messaggio in segno di affetto: "Forza Sedrick, ti aspettiamo", a cui il giocatore ha risposto: "Risponderò a tutti, siete stati tantissimi ad inviarmi messaggi di vicinanza. Per il momento non posso fare altro che ringraziare tutti! Tornerò!". Il portiere Guido Guerrieri considera comunque importante il punto guadagnato con la capolista: "Abbiamo avuto sicuramente una bella reazione dopo il gol subìto nei primi minuti, reazione che non è una cosa scontata soprattutto contro una grande squadra che punta a vincere il campionato. A mio parere abbiamo disputato un’ottima partita dal punto di vista del carattere, ed è anche quello di cui abbiamo bisogno in questo momento per salvarci. È un pareggio importante soprattutto dal punto di vista della serenità, perché ci dà quel pizzico di tranquillità in un momento importante della stagione oltre a darci la convinzione dei nostri mezzi, perché li abbiamo, anche se la classifica purtroppo è quello che è. Dentro di noi però sappiamo che non meritiamo di stare lì e faremo di tutto per uscirne".

La tifoseria non vi ha mai abbandonato: "Nonostante la classifica deficitaria abbiamo la fortuna di avere auto una piazza che si è sempre stata vicino, e non è scontato, perché non è facile trovare una tifoseria che ti sta vicino nonostante non arrivino i risultati. I supporters ci stanno dando il loro aiuto, è normale che si arrabbino quando non vinciamo o non assistono ad una bella partita, e questo è più che comprensibile, noi li capiamo e anche per loro cerchiamo sempre di dare il massimo, per rendergli orgogliosi e salvare il Fano. Questa è una piazza che merita assolutamente la salvezza, ma soprattutto un’altra categoria". Quanto hanno inciso le vicende societarie nei risultati? "Ovviamente le vicende societarie possono inconsapevolmente incidere soprattutto per quanto riguarda l’aspetto mentale, perché la società deve andare in blocco unico. Essendo una squadra giovane certe situazione molti ragazzi non le avevano mai vissute, ed essendo alle prime esperienze non è semplice reggerle, però in questo momento stiamo trovando la stabilità, la giusta serenità e sicuramente di testa adesso stiamo meglio grazie alla nuova società".