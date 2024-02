Fano, l’orgoglio di lanciare in alto un baby. Mancini protagonista con la Rappresentativa

L’Alma Juventus Fano ha ripreso a lavorare alla Trave in vista dei prossimi impegni di campionato, in attesa della conferenza stampa di presentazione della nuova società che si svolgerà venerdì mattina. Il neo direttore generale Pierluigi Petritola è intanto tornato a Fano per seguire gli allenamenti in attesa del presidente Salvatore Guida che tornerà nella città della fortuna oggi. Il consigliere comunale Francesco Panaroni spera di conoscere quanto prima il neo presidente Salvatore Guida: "Venerdì mattina spero di riuscire ad andare all’incontro tra il sindaco Seri e la nuova proprietà dell’Alma. Come consigliere comunale posso assicurare ai tifosi e alla città che valuteremo Guida dalle mosse che farà. Non nascondo che ci sia curiosità di capire le motivazioni che hanno indotto Russo a prendere in considerazione la sua offerta rispetto alle altre proposte che erano state avanzate all’ex patron granata". Dubbi e curiosità che saranno sciolti durante l’incontro privato, ma anche durante la conferenza stampa. Come ha assicurato il presidente granata infatti, risponderà a tutte le domande che verranno fatte, cercando di sciogliere qualsiasi dubbio e perplessità della tifoseria.

La gara con il Notaresco è stata però rinviata su richiesta della società granata, in quanto il giocatore Alessandro Mancini è impegnato con la Viareggio cup, così come l’abruzzese Giuseppe Saccomanni; la Lega Nazionale Dilettanti ha infatti dato l’opportunità alle società con calciatori convocati dalla rappresentativa di serie D di chiedere il rinvio. Il recupero è stato fissato d’ufficio al 21 febbraio alle ore 14.30, e nell’ipotesi di qualificazione agli ottavi di finale della rappresentativa le gare suddette saranno rinviate ulteriormente al 28 febbraio. La società granata esprime grande soddisfazione per il difensore classe 2005 Alessandro Mancini, che all’esordio trionfante della ‘Viareggio cup’ ha indossato la fascia di capitano della Rappresentativa di Serie D; i ragazzi guidati da Giannichedda hanno vinto per 4-0 contro gli spagnoli della Jovenes Promesas con reti di tripletta di Bianchi e rigore realizzato da Giacona. Le parole del tecnico Giannichedda fanno quindi presuporre che la gara tra l’Alma e il Notaresco si disputerà mercoledì 28, perché ha infatti affermato che: "Vogliamo andare avanti il più possibile – spiega Giannichedda –. Chi è arrivato fin qui se lo è meritato facendo bene con le squadre di appartenenza. La Serie D è un campionato molto formativo, ormai alla stregua di un campionato professionistico per l’organizzazione della Lega e delle società".