Fano Mistero, Scardina non si presenta

Filippo Scardina non si è presentato ieri pomeriggio a Fano alla ripresa degli allenamenti dell’Alma. Il Fano è in silenzio stampa e dunque non si riesce a capire se la sua assenza sia dovuta solo a un ritardo giustificato oppure a qualcosa di più serio. Stando alle solite voci bene informate Scardina avrebbe firmato l’accordo venerdì scorso con la società di via Toscanini per cui ci si attente ora che il centravanti si metta quanto prima a disposizione di mister Cornacchini il quale ha assolutamente bisogno di attaccante in vista del match di domenica prossima al "Mancini" contro il Fossombrone. Difficile pensare che si sia rimangiata la parola. La lista degli infortunati in casa fanese è piuttosto lunga e riguarda soprattutto il reparto offensivo che vede le due punte principali Coulibaly e Padovani alle prese con gli infortuni. Mentre per il primo si parla di una lesione muscolare che lo costringerà sicuramente a saltare l’appuntamento di domenica, per Padovani ci sarebbero fondate speranze di poter ricuperare l’ex Tolentino contro il Fossombrone.

Il giocatore a Vastogirardi si è fermato quasi subito, appena ha sentito un dolore, per cui l’infortunio potrebbe essere meno grave del previsto. Anche se si recupererà Padovani, l’attacco granata resta sempre sguarnito e l’arrivo di Scardina potrebbe rappresentare un freccia in più nell’arco di mister Cornacchini. Sempre che l’attaccante romano si palesi alla svelta a Fano e soprattutto sia nelle condizioni fisiche di poter scendere in campo. Altrimenti si rischia che il Fano si presenti domenica senza attaccanti di ruolo in un derby assai delicato per le prospettive future della formazione granata. Cornacchini eventualmente potrebbe contare solo su esterni di ruolo come Pierfederici e Serges, sempre che quest’ultimo dalla eco di controllo abbia ottenuto il via libera per aggregarsi al gruppo. E comunque Serges non ha ancora mai giocato in questo campionato per cui è molto difficile pensare ad un suo impiego domenica. Le uniche notizie positive sono il recupero di Allegrucci che è uscito con una "botta" da Vastogirardi e il rientro di Riggioni che ha scontato la giornata di squalifica e potrà permette così al tecnico granata di rimettere a posto la difesa. Da valutare bene le condizioni di Kalombo, ma il derby di domenica è troppo importante per cui l’esterno fanese stringerà i denti e farà di tutto per essere della partita.

Lara Facchini