Fano "Ora facciamo la cittadella dello sport"

L’Alma Juventus Fano ha svolto ieri l’ultima seduta dell’anno, per poi ritrovarsi il 2 gennaio 2024 ed iniziare la preparazione in vista della trasferta a Vastogirardi, che sarà per i granata uno scontro diretto. Il vicepresidente Franco Pantaleoni traccia un bilancio del girone di andata: "Abbiamo un grande gruppo unito, e non sono d’accordo quando sento dire che dobbiamo lottare per la salvezza. Io ho sempre detto che abbiamo una grande squadra, e l’ho sempre ripetuto anche quando i risultati non erano positivi. C’è stato un momento di crisi come capita alle squadre durante ogni stagione, lo scorso anno è successo più tardi, mentre durante questo campionato siamo andati in crisi prima, però siamo già ripartiti, perché nelle ultime tre gare abbiamo messo nel cassetto cinque punti. Se ci fosse stato il gol in più a Monterotondo saremmo più in alto, e con altre vittorie che ci sono state tolte, saremmo a metà classifica. Però ripeto c’è un grande gruppo allenato da un grande mister, uno staff importante e una società presente". I tifosi lamentano il fatto che non ci sia un presidente presente, infatti campeggia sempre sia in casa che fuori uno striscione con su scritto ‘A.a.a. Cercasi società’: "Quando sento dire cercasi società sinceramente a me dispiace molto, tutte le domeniche vedo questo striscione e mi dà molto fastidio, perché ci stiamo impegnando molto e dobbiamo riconoscere che abbiamo un grande presidente. Sicuramente voi pensate che Mario Russo non c’è e non ci segue, perché sta lontano, invece non è assolutamente così, perché telefona costantemente per sapere cosa succede, e posso tranquillamente dire che anche se non è presente fisicamente è sempre con noi e si interessa di ogni minima cosa". C’è poi la questione del campo ‘Militari’, che vedrebbe la partecipazione di patron Russo con circa 500 mila euro: "Ringrazio innanzitutto le istituzioni che sono state presenti alla cena sociale natalizia, erano presenti sia il sindaco Seri che il vice sindaco Fanesi. Nell’ultimo periodo abbiamo collaborato molto, ci sono in ballo delle cose importanti e ci stiamo aiutando a vicenda. Speriamo che con il nuovo anno ci siano delle sorprese importanti per quello che riguarda le nostre strutture, soprattutto speriamo di avere finalmente nel 2024 una cittadella Alma Juventus Fano; c’è un progetto e speriamo che questo possa andare avanti con un co-finanziamento tra il comune e il presidente Russo, e si deve dare il giusto merito sia al presidente Russo che all’amministrazione comunale di Fano".