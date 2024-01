Fano Per il dopo Tenkorang c’è Mancini

La partenza di Tenkorang apre un buco nell’attacco granata, visto che è partito il goleador della squadra. Una scelta voluta dal procuratore del giocatore che non ha fatto certamente piacere a mister Cornacchini. La società si è comunque già messa in moto per rimpiazzare l’attaccante ghanese con un elemento adeguato che possa fare al tipo di gioco praticato del tecnico fanese. Sul taccuino della società di via Toscanini ci sono diversi nomi di attaccanti, ma il nome che ha preso maggiormente quota in queste ultime ore è quello di Simone Mancini, 24 anni, 192 centimetri di altezza, attualmente al Chieti. Cresciuto nelle giovanili prima della Juventus e poi del Pescara, Simone Mancini ha esordito ventenne proprio con la maglia granata in serie C nella stagione 2018/19 collezionando 9 presenze tra campionatoSimone Mancini, 24 anni, 192 centimetri di altezza, e Coppa Italia. Poi Foligno, Recanatese, Olbia, Ligorna e infine dall’anno scorso al Chieti. Nella società abruzzese non è titolare e questo potrebbe essere un buon motivo per cambiare aria. Mancini non è però l’unico nome che circola negli ambienti societari perché l’intenzione è quella di prendere un giocatore che non faccia rimpiangere la partenza di "Tenko". Non è detto quindi che l’operazione si faccia entro oggi alle 19,00 quando scade il termine per gli svincolati di Serie D di accasarsi nuovamente in questa stagione. Anche se questa resta l’opzione più probabile.

La società potrebbe infatti "pescare" nel mercato dei professionisti che si è aperto il 2 gennaio scorso e convincere qualche profilo che non trova impiego a tempo pieno a scendere di categoria. In questa ottica il Fano pare che sia alla ricerca anche di un portiere e di un trequartista, magari col vizietto del gol, oltre all’attaccante, tutta gente che potrebbe arrivare dalla serie C. Bisognerà capire poi se a fronte di nuovi arrivi – nel frattempo è stato ufficializzato il tesseramento di Gianmarco Pierfederici, esterno offensivo di 27 anni dal Vastogirardi che si allenava già con l’Alma – ci saranno altre partenze oltre a quella di Tenkorang. Si mormorava di una trattativa per Gonzalez da parte della Vigor Senigallia e un "pour parler" del Porto d’Ascoli per Padovani, come pure dell’uscita del portiere Guerrieri, ma non è detto che questi affari possano concludersi entro la scadenza di oggi. Anche perché pare che nessuno muoia dalla voglia di lasciare l’Alma. Alla faccia del ritardo nei rimborsi spese.

sil.cla.