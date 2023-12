Fano Roma city affamata, trasferta dura

L’Alma Juventus Fano continua la preparazione in vista della trasferta di Riano dove domani alle 14,30 affronterà il Roma city. Entrambe le compagini vengono da due brutte sconfitte: i granata sono caduti tra le mura amiche del "Mancini" con il Tivoli, mentre i laziali sono stati battuti dall’Avezzano. Il Roma city ha certamente una maggior tranquillità visto il settimo posto in classifica grazie ai venti punti guadagnati, frutto di sei vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Il Fano è in zona play-out con dodici punti, ed è fondamentale ritrovare la vittoria che manca dal trionfo con la Matese del 22 ottobre. I ragazzi del Roma city guidati da mister Maurizi stanno ultimando i preparativi della sfida contro il Fano, e a presentare la sfida è l’ex centrocampista di Sambenedettese e Vis Pesaro Luca Gelonese: "Il lavoro settimanale procede bene, stiamo lavorando con grande intensità e voglia ogni giorno. Siamo molto determinati e vogliosi di riscattare la sconfitta di Avezzano. La squadra è molto motivata e sappiamo che ci attende una partita difficile: ci stiamo preparando al meglio in questi giorni. Quella di domenica con il Fano sarà una partita difficilissima, come lo sono tutte in questo campionato. Affrontiamo una squadra che come noi viene da una sconfitta quindi anche loro avranno voglia di rivalsa e daranno sicuramente tutto in campo. Noi dovremo essere bravi a fare lo stesso, approcciando la partita nel modo giusto e preparandola bene come stiamo facendo in questa settimana per ritrovare i tre punti. Fare bottino pieno è importantissimo in vista del prosieguo del campionato ma soprattutto per il morale del gruppo, dopo una sconfitta bisogna subito rialzare la testa". L’attaccante Claudio Sparacello è dello stesso avviso del compagno: "La squadra ha messo in campo una buona prestazione contro l’Avezzano, purtroppo però siamo tornati a casa con zero punti. Ci dobbiamo rimboccare le maniche e pensare a domenica. Ci aspettiamo una partita tosta, come lo sono tutte quelle del girone F, noi dobbiamo fare punti e arrivare prima della sosta con più punti possibili". Mercoledi è venuto a mancare Fausto Mazzanti, vecchia gloria granata. L’Alma Juventus Fano esprime, con immenso dispiacere, il proprio cordoglio e si stringe attorno alla famiglia. Fausto, fanese vero classe 1951, militò nell’Alma per ben cinque stagioni a partire dal 1968-1969 collezionando 85 presenze totali e due gol. I funerali si sono svolti ieri mattina nella Chiesa di San Cristoforo di Fano.