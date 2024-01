Fano Russo denuncia: chiudere la curva

E’ ancora tempesta in casa Alma Juve Fano. Dopo lo striscione a sfondo razzista contro il patron Russo esposto sotto la curva dello stadio "Mancini", lo stesso ha sporto denuncia contro ignoti e inoltrato un esposto alla Procura federale per chiedere la chiusura della curva fanese. Una richiesta che potrebbe attivare indagini per risalire agli autori dello striscione, anche con l’ausilio di eventuali telecamere presenti nella zona.

Intanto il Fano riprende oggi pomeriggio la preparazione in vista della trasferta di Termoli, uno scontro diretto che i granata non possono fallire. La buona prestazione contro la Sambenedettese è tutto ciò che rimane di buono, perché nonostante in campo i Cornacchini boys abbiano dimostrato di potersela giocare con tutti, a punti non è stato messo nulla nel cassetto. Il Fano è ora quartultimo in classifica con diciannove punti, a quattro lunghezze dalla zona salvezza, mentre Il Termoli è sopra di una posizione con ventuno punti nel cassetto. Sarà fondamentale quindi fare risultato con la squadra dell’ex granata Vittorio Esposito per non farsi risucchiare nei bassifondi e scivolare in zona retrocessione diretta. I ragazzi stanno facendo l’impossibile, ma certamente come visto anche nel derby di sabato solo la ruota non gira dalla loro parte in questo momento.

La società ha comunque già provveduto al pagamento per la trasferta di Termoli, e anche a Riccione la squadra è andata con il pullman e non con i propri mezzi come si era presupposto nei giorni precedenti alla gara in terra romagnola, e questo farebbe intendere che il proprietario non verrà meno ai suoi doveri fino a che non avverrà la vendita effettiva delle quote. L’Alma si conferma intanto nella classidica dei giovani di valore prima del girone F con 1092 punti, seguono Tivoli con 824 e Real Monterotondo con 698; i granata sono secondi assoluti in Italia, dopo il Brusaporto squadra del girone B che ha 1109 punti. I giocatori con il minutaggio maggiore sono i difensori granata Alessandro Mancini, convocato dalla rappresentativa di serie D con cui disputerà il torneo di Viareggio, e Alessandro Tomassini, mentre capitan Gianluca Urbinati, centrocampista classe 1987, è quinto assoluto con più di millesettecento minuti sul contachilometri. Mancini sarà assente agli allenamenti granata nella settimana dal 13 al 18 febbraio; la rappresentativa serie D infatti giocherà nei giorni martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 febbraio, ed è stata inserita nel girone 6 della Viareggio Cup, dove affronterà Jóvenes Promesas (Spagna), Avellino e Mavlon (Nigeria).

Lara Facchini