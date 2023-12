Fano, scontro diretto con Monterotondo. Cornacchini: "Campo e avversario ostici"

Il Fano chiude oggi il 2023 alla periferia di Roma incontrando in un confronto inedito il Real Monterotondo. Si tratta di una sfida salvezza tra due squadre appaiate con 16 punti ai limiti della zona playout che si disputerà sul sintetico dello stadio "Pierangeli" che non piace molto a mister Cornacchini e alla squadra granata: "E’ un campo difficile, piccolo ed in sintetico, una battaglia da affrontare con la testa giusta, ma sono fiducioso perché i ragazzi li ho visti bene". L’avversario viene da un successo in trasferta ottenuto in extremis con il Matese, dopo aver subito tre sconfitte consecutive. Un po’ di preoccupazione, dunque, in casa fanese c’è. "È una partita pericolosa – sentenzia mister Giovanni Cornacchini – perché viene dopo tre giorni e una vittoria che ha creato un po’ di entusiasmo, contro una squadra propositiva". Anche perché l’Alma deve recuperare energie fisiche tre giorni dopo una partita dispendiosa contro l’Avezzano e un viaggio di quasi 300 chilometri fatto stamattina. "La nostra squadra ha delle caratteristiche ben precise – spiega ancora il tecnico fanese – possiede una discreta forza e siccome il calcio è fatto di intensità, di tecnica certo, ma soprattutto di intensità per cui se riusciamo ad abituarci possiamo fare bene". Venendo alla formazione, di solito squadra che vince non si tocca, ma Cornacchini un piccolo dubbio ce l’ha per quanto riguarda la formazione da mandare in campo oggi. È dovuto proprio alle condizioni del terreno di gioco e al tipo di gare che potrà svilupparsi. Per il resto tutti disponibili ad eccezione di Serges infortunato.i Badan è stato svincolato e Cardinali si è accordato col Tolentino in Eccellenza. E’arrivato il portiere Mattia Piersanti (2003), dal Barletta. Intanto il direttore sportivo Raffaele Corsale si è dimesso, mentre come dg torna Stefano Fedele che aveva ricoperto lo stesso ruolo l’anno scorso.

Così in campo, stadio Pierangeli ore 14,30.

REAL MONTEROTONDO (3-4-3): Benvenuti; Albanesi, Primasso, Calisto; Cantiani, Compagnone, Gianni, Malvestuto; Manca, Napoleoni, Cardillo. A disp. Simionato, Dragotto, Scaffidi, Pasqui, Taviani, Squerzanti, Meledandri, Riosa, Riccucci. All. Polverini.

ALMA JUVE (3-5-2): Guerrieri; Mancini, Tomassini, Riggioni; Kalombo, Ricci, Urbinati, Zanni, Allegrucci; Tenkorang, Coulibaly. A disp. Bellucci, Dubaz, Saponaro, Antonioni, Pensalfini, Roberti, Brunetti, Gonzalez, Padovani. All. Cornacchini.

Arbitro: Gaetano Bonasera di Enna

Silvano Clappis