Fano Tonelli: "Il Riccione non si fida dell’Alma"

Il Fano domani va a Riccione, dove probabilmente i giocatori si recheranno con le loro auto. Simone Tonelli, attualmente in forza a Riccione, è fanese doc, anche se non ha mai indossato la maglia granata; il giocatore biancazzurro presenta la sfida: "Sarà sicuramente una gara difficile, anche se so che il Fano in questo momento sta vivendo diverse problematiche, ma sul campo sta comunque dando filo da torcere a tutti, e mi aspetto quindi una gara tosta".

Le problematiche del Fano sono soprattutto extra campo, a te è mai capitato nella tua lunga carriera di vivere una situazione societaria burrascosa?

"Mi è successo durante nella mia prima stagione ‘tra i grandi’, nella Fermana, ma avevo diciotto anni e non l’ho vissuta come può vivere certe vicissitudini un under. Fortunatamente non mi è più capitato, ma è comprensibile il fatto che non sia una situazione facile da gestire. Un giocatore però cerca di lasciare fuori i problemi quando entra in campo, per fare bene, come stanno dimostrando anche i giocatori del Fano, che nonostante tutte le difficoltà stanno facendo buone prestazioni".

Il Riccione era partito con l’obiettivo di vincere il campionato, ad oggi invece la società cosa vi ha chiesto?

"A Riccione abbiamo un presidente ambizioso che non ci fa mancare nulla. Siamo sicuramente partiti con altri obiettivi, poi a causa di alcuni incidenti di percorso, dato che tutte le annate non riescono bene, abbiamo dovuto rivalutare gli obiettivi stagionali. Noi abbiamo una classifica deficitaria e dobbiamo cercare di salvarci quanto prima, per poi provare ad ambire a qualcosa di più".

Può aver influito il fatto che lo United Riccione sia nel girone F anziché nel girone E?

"Io ho giocato in diversi gironi di serie D e ognuno ha le sue difficoltà. Noi purtroppo abbiamo mancato sicuramente in certe situazioni di esperienza, perché siamo una squadra ben costruita, forte, ma anche i cosiddetti over sono abbastanza giovani. In determinati momenti del campionato e in alcune partite anche dominate non abbiamo raccolto punti forse per via dell’inesperienza".

Tra le squadre in alto chi la spunterà per la vittoria finale?

"È un girone equilibrato e non c’è una squadra ammazza campionato. A dicembre si sono rinforzate in tante e sicuramente sarà una lotta tra Campobasso, Samb e L’Aquila, che hanno la forza di poter vincere il campionato".

Lara Facchini