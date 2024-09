Fano, Urbino, K-Sport e Urbania sono state tutte battute. Domenica no per la provincia: quattro sconfitte su quattro

La seconda giornata è stata del tutto negativa, in terminI di risultato, per i quattro club provinciali partecipanti al 34° campionato di Eccellenza, girone unico marchigiano, tutte sconfitte. Partendo dall’Alma Juventus Fano, la squadra di mister Aiello, composta da tanti giovani e per tre quarti rinnovata, nulla ha potuto in casa della Maceratese, compagine che punta a vincere il campionato. La Maceratese allenata da Possanzini è andata in gol tre volte, ma avrebbe potuto arrotondare ancora il risultato, avendo colpito due pali e creato occasioni in serie. Troppa la differenza tra le due squadre.

La sconfitta per 0-1 subita dall’Urbino a Montefano è commentata dal direttore generale, Ivan Santi: "Partita che, come sapevamo alla vigilia, aveva un grado di difficoltà altissimo. Anche la cabala giocava a sfavore, considerato che il Comunale di Montefano rappresenta un tabù per l’Urbino. Partita maschia, tattica e spigolosa. Il primo tempo ha avuto una sola, grande occasione, su cui il nostro Alessandroni è stato bravissimo ad opporsi. Non siamo però riusciti a prendere in mano del gioco e abbiamo subito un po’ troppo la fisicità degli avversari, creando poche occasioni create nell’arco dell’incontro. L’unico alibi sono le assenze forzate di Galante Sartori e Palazzi, che cercheremo di recuperare i prossimi giorni. Le note positive sono il giovane Arcangeli, che ha disputato un’ottima partita in tutte le posizioni in cui il mister lo ha impiegato. Ora testa al ritorno di coppa, mercoledì contro il K-Sport (si giocherà alle 19), perché ci teniamo a passare il turno. Poi ci ritufferemo nel campionato domenica con la difficile partita casalinga con i Portuali Ancona".

Anche il K-Sport Montecchio Gallo, opposto al Tolentino, non è riuscito a fare risultato. "Abbiamo incontrato un Tolentino roccioso ed esperto, che è stato abile a trovare subito il vantaggio e bravo a resistere per l’intera gara - commenta il dg del K-Sport, Matteo Mariani -. Dal canto nostro, abbiamo subito una rete per una nostra ingenuità difensiva ma, nonostante le assenzem la squadra ha provato in ogni modo a spingere alla ricerca del pari e in un paio di occasioni siamo stati anche un po’ sfortunati. Abbiamo il dovere, comunque, di resettare subito, cancellando la partita di domenica e preparandoci al meglio per la gara di Coppa Italia di domani a Urbino e la successiva, difficile gara di domenica prossima a Urbania".

A proposito di Urbania, contro i durantini, grazie a un gol di Russo, il Monturano si è preso l’intera posta in palio. Il patron dei biancorossi, Jacopo Sansuini, commenta così la prestazione e il risultato negativo: "Sapevamo che il Monturano avrebbe venduto cara la pelle, però mi aspettavo un altro risultato, perché secondo me abbiamo dimostrato nei novanta minuti di essere superiori ai nostri avversari e mi immaginavo, quindi, di riportare a casa dei punti. Invece abbiamo addirittura perso e questo è un resultato che mi delude. Ora cercheremo di farci trovare subito pronti per la prossima partita, che sarà un derby: in settimana dovremo capire quello che non ha funzionato a Montefano e il perché non siamo riusciti a portare via alcun punto dal campo di una squadra che, sì, è forte, ma è comunque ampiamente alla nostra portata".

La squadra della settimana. 1) Taborda (Montegranaro), 2) Morazzini (Sangiustese), 3) Mosquera (Osimana), 4) Carta (K Sport Montecchio Gallo), 5 Paoli (Urbania), 6) Cusimano (Urbino), 7) Gomis (Maceratese), 8)Malshi (Alma J. Fano), 9) Moscati (Tolentino), 10) Veneroso (Matelica), 11)Russo (Monturano). Arbitro Negusanti di Pesaro (Portuali Dorica - Atletico Mariner).

Amedeo Pisciolini