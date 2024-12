Fatale la sconfitta del Monza contro la Juve. Al suo posto Bocchetti, contratto fino al 2027. Nesta, è finita: esonerato un altro eroe Mondiale

Vi ricordate quando con loro cantavamo tutti insieme "Po, po, po, po, po, pooo"? Era il 2006, è passato quasi un ventennio, e ancora parliamo di loro. Sono gli eroi del Mondiale di Germania, molti di loro impegnati in panchina, e per più di uno la chiusura del 2024 non è stata delle migliori. Ultimo della lista è Alessandro Nesta, esonerato a Monza dopo una prima parte di stagione tra sconfitte e sfortune e rimpiazzato ieri da Bocchetti. In quella chat WhatsApp potrà chiedere consigli su come sopportare una delusione simile a Daniele De Rossi, lasciato a casa dalla Roma tra mille polemiche, o Andrea Pirlo, che in Serie B non era riuscito a far fare alla Sampdoria l’atteso salto di qualità.

Prima ancora di Nesta era stato Alberto Gilardino oggetto di una decisione simile al Genoa, nell’incredulità generale dopo i grandi risultati degli ultimi anni. Di contro c’è Fabio Cannavaro, il capitano di allora, che tanto bene ha fatto a Udine salvandosi all’ultimo, ma non quanto basta per rientrare in Serie A. Ha sperato nella chiamata del Monza, ma il telefono non è squillato. Non se la passa benissimo anche Mauro German Camoranesi, che a ottobre lascia dopo 21 giorni l’incarico ai ciprioti del Karmiotissa, salvo poi tornare sulla panchina dell’Anorthosis, nello stesso campionato a Cipro, dove è settimo.

Sorride Gennaro Gattuso, che è andato a giocarsela in Croazia, all’Hajduk Spalato, primo in classifica pur tra mille problemi: tutti stimoli in più. Di gusto, invece, se la spassano Fabio Grosso e Pippo Inzaghi: il primo domina la B con il Sassuolo, l’altro insegue il sogno-maledizione Serie A con il Pisa. Dal tetto del mondo in cerca di una consacrazione anche in panchina, sfidando la maledizione degli esoneri: ma non è mica da questi particolari che si giudica un Campione.

Michael Cuomo