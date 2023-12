Federazione nel caos. La Fifa al Brasile: rischiate l’esclusione di club e nazionale

La Fifa non gradisce la situazione del calcio brasiliano, o meglio della Federazione che si trova al momento con un presidente destituito e uno ad interim in attesa di nuove elezioni da tenere entro trenta giorni. La situazione, che tiene in stand-by anche la nomina di Carlo Ancelotti a nuovo ct della Seleçao dopo l’interregno di Diniz, si è arricchita di un nuovo capitolo: il verdetto della Corte di Giustizia di Rio de Janeiro non è stato riconosciuto dalla FIFA che ora minaccia l’esclusione della Nazionale brasiliana da tutte le competizioni internazionali e l’esclusione dei singoli club brasiliani dalla Copa Libertadores e dalla Recopa sudamericana. La Fifa ha inviato una lettera alla Federcalcio brasiliana spiegando le sanzioni possibili dopo la destituzione di Ednaldo Rodrigues. Una situazione che ha fatto dire ad Edinho, figlio di Pelè: "Stiamo vivendo un declino. Se papà fosse stato con noi quest’anno, sarebbe stato molto triste".