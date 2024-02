FEMMINILE - Venerdì (18,15) test di lusso: i biglietti. Italia-Irlanda al ’Viola Park’. Convocata anche Miriam Longo

Prove generali venerdì alle ore 18,15 per le qualificazioni all’Europeo dell’Italia dopo i brillanti risultati in Nations League. Le ragazze guidate dal ct Soncin affronteranno l’Irlanda e sarà una prima volta visto che si giocherà al ’Viola Park’. L’Irlanda negli ultimi anni ha guadagnato 9 posizioni nel Ranking FIFA (dal 33° al 24° posto), ha centrato per la prima volta l’accesso ad una Fase Finale (il Mondiale 2023, nessuna presenza invece all’Europeo) e ha vinto il girone di Lega B in Nations League a punteggio pieno guadagnando la promozione in Lega A. Nei 7 precedenti l’Italia vanta 6 vittorie e 1 pareggio.

Ci saranno anche cinque giocatrici della Fiorentina, i portieri Rachele Baldi e Katia Schroffenegger, con Emma Severini a centrocampo e Michela Catena. Poi nelle ultime ore si è aggragata anche Miriam Longo, salita dall’Under 23 Ha un passato viola anche il tecnico Andrea Soncin, anche se per una breve parentesi nella stagione 2003-2004. Ha raccolto l’eredità di Milena Bertolini, chiudendo i primi 3 mesi con uno score impensabile da quell’amara eliminazione in Nuova Zelanda. In un girone con Spagna e Svezia ha raccolto 3 vittorie, 1 pari e 2 ko, riportando l’Italia al 14° posto nel Ranking Fifa.

I biglietti per la gara con l’Irlanda sono in vendita nelle agenzie Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Anche per il primo appuntamento dell’anno la Figc ha deciso di confermare prezzi popolari (biglietti da 5 euro), con tagliandi a 1 euro per Under 18 e Over 65.