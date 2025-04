Feralpisalò chiude la regular season con record di punti e mira ai playoff

SALÒ (Brescia)La Feralpisalò concluderà domani alle 16.30 il suo cammino nella regular season, accompagnata da importanti certezze. La squadra di Aimo Diana sarà di scena sul terreno del Dal Molin, ospite di un Arzignano obbligato a vincere per sperare di rientrare in extremis nei playoff, ma potrà farlo con la duplice certezza di avere già totalizzato il record di punti conquistati dal club in serie C (72 contro i 71 raccolti nel 2022/23, l’anno della promozione in B) e di potersi fregiare del titolo di miglior terza dei tre gironi. Un piazzamento che potrebbe offrire significativi vantaggi alla formazione gardesana durante il percorso dei playoff. Proprio in questa direzione, anche se i vicentini si preannunciano quanto mai motivati, la compagine verdeblù non vuole permettersi un congedo sotto tono. La trasferta in provincia di Vicenza, infatti, viene vista come una sorta di prova per gli spareggi promozione che la Feralpisalò rischia di dover affrontare senza il lungodegente Pilati e un punto di riferimento come capitan Balestrero. Il ventinovenne centrocampista-difensore, nei gironi scorsi, è stato operato alla caviglia sinistra e dovrebbe tornare a disposizione non prima di quattro settimane. Una ragione in più per i gardesani per far durare a lungo il loro viaggio nei playoff.

Luca Marinoni