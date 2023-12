La FeralpiSalò batte la Samp 3-2 e si allontana dalla zona play out

Grande impresa della FeralpiSalò, che vince 3-2 una gara molto combattuta in casa della Sampdoria, conquista la seconda vittoria consecutiva e dimostra di credere fortemente nella salvezza. La sfida nella prestigiosa cornice di “Marassi” offre innumerevoli emozioni alla squadra di Zaffaroni, che parte di slancio e si porta sul 2-0 in poco più di 20’, ma non riesce a fermare il ritorno dei blucerchiati, che prima riaprono la contesa con Esposito e poi, in avvio di ripresa, pur giocando in inferiorità numerica dalla mezz’ora, firmano il pareggio che sembra sconvolgere i piani dei gardesani.

Gli ospiti hanno però il merito di non disunirsi e di riprendere a macinare il loro gioco per costruire un nuovo vantaggio. Un intento che trova il premio desiderato a 9’ dal termine, quando Zennaro trafigge Stankovic per una vittoria che certamente rimarrà nella storia della società verdeblù. La FeralpiSalò rimane all’ultimo posto, ma i play out ora sono distanti quattro punti, mentre la salvezza diretta è a sette lunghezze. Un ritardo che, giocando sempre con questo spirito, non è comunque impossibile per una formazione gardesana che sembra avere finalmente trovato il giusto spirito.

La gara di “Marassi” parte subito su ritmi molto elevati. La squadra di Pirlo (bresciano come il vice Baronio e i collaboratori Pavarini e Bertoni) vuol far valere il fattore campo, ma i gardesani rispondono con attenzione e al 13’ sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio. Martella crossa al centro, dove Compagnon mette in movimento Bergonzi, che con un duplice tentativo trafigge Stankovic. I blucerchiati cercano di reagire, ma non trovano la necessaria concretezza e così, al 22’, la formazione verdeblù firma il raddoppio. Questa volta il cross è di Bergonzi, mentre in area Butic anticipa tutti di testa.

La Sampdoria non vuole arrendersi e al 27’ esposito accorcia le distanze, ma la gioia dei liguri è di breve durata, visto che al 32’ Kasami lascia i suoi in inferiorità numerica per una gomitata a Kourfalidis. Nonostante l’uomo in meno la Samp prosegue con tenacia nel suo inseguimento e al 9’ della ripresa, sugli sviluppi di un errato disimpegno della retroguardia ospite, la sfera arriva a Murru che insacca il 2-2. A questo punto entrambe le contendenti cercano il risultato pieno, ma è la FeralpiSalò a firmare con Zennaro a 9’ dalla fine il vantaggio che il forcing finale dei doriani, complice un gol annullato a Esposito nel recupero, non riesce a vanificare. SAMPDORIA-FERALPISALÒ 2-3 (1-2) Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic 6; Depaoli 5,5, Gonzalez 6, Ghilardi 6, Murru 6,5; Kasami 5,5, Yepes 6 (34’ st Ricci sv), Giordano 6 (28’ st Girelli 5,5); Verre 5,5 (1’ st Benedetti 6), Esposito 7; De Luca 6 (43’ st Ntanda sv). A disposizione: Ravaglia; Buyla; Conti; Stojanovic; Askildsen; Malagrida; Panada; Delle Monache. All: Andrea Pirlo 5,5. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 7; Balestrero 5,5 (28’ st Parigini 6), Ceppitelli 6,5, Martella 6,5; Bergonzi 6,5, Kourfalidis 6,5, Fiordilino 6,5, Di Molfetta 6 (28’ st Zennaro 6,5), Felici 6 (11’ st Letizia 6); Compagnon 6 (43’ st Pietrelli sv), Butic 6,5 (11’ st La Mantia 6). A disposizione: Minelli; Volpe; Tonetto; Pilati; Camporese; Hergheligiu; Zennaro; Pietrelli; Sau; Parigini. All: Marco Zaffaroni 6,5. Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce 5,5. Reti: 13’ pt Bergonzi; 22’ pt Butic; 27’ pt Esposito; 9’ st Murru; 36’ st Zennaro. Note: ammoniti: Ceppitelli; Verre; Butic; Balestrero; La Mantia; Kourfalidis – espulso: 32’ pt Kasami – angoli: 3-5 - recupero: 4’ e 7’.