Calciomercato, la FeralpiSalò punta a rinforzare l’organico: nuovi giocatori per inseguire la salvezza

Brescia, 10 gennaio 2024 – Costretta ad iniziare il girone di ritorno dall’ultimo posto della serie B, la FeralpiSalò riserva un’attenzione del tutto particolare alla sessione invernale del calciomercato. L’intenzione della matricola gardesana è quella di rinforzare un organico che nelle ultime giornate dell’andata ha trasmesso segnali importanti e che è deciso a continuare la sua risalita. Inserimenti che sembrano destinati a riguardare tutti i reparti, anche se non sembra molto semplice individuare i giocatori giusti disposti a condividere l’impegnativa sfida della formazione verdeblù.

Al momento, in effetti, non ci sono annunci ufficiali in entrata e l’unica novità che si segnala è la trasformazione del rapporto con Felici, che non è più in prestito dalla Triestina, ma è diventato interamente di proprietà della FeralpiSalò con un contratto che scadrà il 30 giugno del 2026. Per il resto, ricordato comunque il ritorno in gruppo di Voltan, fermo dall’inizio della preparazione per un serio infortunio, si evidenzia notevole movimento sul fronte delle partenze.

Nonostante la precaria posizione in classifica, in effetti, diversi giocatori gardesani vantano estimatori e il passaggio di Bacchetti alla Casertana potrebbe non rimanere l’unico saluto di gennaio. Sta ricevendo grande attenzione, ma rimarrà sulle sponde del Garda il giovane Compagnon, che piace molto al Venezia, ma il sodalizio verdeblù non intende privarsi di quello che è diventato un riferimento del suo reparto avanzato che, a breve, potrebbe perdere La Mantia e Sau (vicino al ritorno in Sardegna), che non stanno offrendo l’apporto atteso alla vigilia del Campionato.

Proprio per questo, tra le priorità del ds Ferretti c’è l’inserimento di una punta e a tal propositi rimane in pole-position il lituano Dubickas (’98), attualmente al Catania, ma con una buona conoscenza del torneo cadetto. La FeralpiSalò, comunque, non guarda solo all’esterno, visto che, oltre al rientro di Voltan, già in casa verdeblù c’è un elemento come Carraro, che ha vissuto una prima parte della stagione ai box per diversi malanni. Recuperare una pedina come il regista e capitano della promozione potrebbe rappresentare un acquisto più che importante per la rincorsa alla salvezza della matricola gardesana.