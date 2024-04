Cittadella-FeralpiSalò, i gardesani al lavoro per la vittoria: c’è ancora il sogno salvezza. Le probabili formazioni

Brescia, 26 aprile 2024 – La trasferta in casa del Cittadella, quando mancano solo quattro giornate alla conclusione della regular season della serie B, rappresenta una vera e propria “finale” per la FeralpiSalò. I gardesani sono chiamati al colpo di coda necessario per tornare ad avvicinare la salvezza, ma devono farlo in casa di un avversario che si trova ad un solo punto di distacco dai play off (la compagine di mister Gorini, che viaggia affiancata al Pisa, è staccata di una sola lunghezza dalla Sampdoria e di due dal Brescia) ed è deciso a giocare tutte le carte a sua disposizione per raggiungere un traguardo così prestigioso.

Le intenzioni dei patavini, comunque, non devono influenzare l’atteggiamento e la prestazione della squadra di Zaffaroni, che, dal canto suo, ha bisogno di punti per ridurre un distacco che in questo momento evidenzia numeri preoccupanti come il -5 dai play out e il -6 dalla salvezza diretta. Dati che fanno capire come vincere su un campo ostico come quello di Cittadella potrebbe regalare nuove impulso alle speranza della compagine verdeblù.

Contro i granata degli ex Vita e Pittarello la FeralpiSalò dovrà fare pure i conti con qualche problema di formazione visto che, se da una parte il trio difensivo potrebbe tornare ad essere quello di maggiore esperienza (grazie al rientro di elementi come Balestrero, Ceppitelli e Martella), dall’altra bisogna registrare il sicuro forfait per infortunio di Tonetto e Manzari, mentre Di Molfetta e Felici stanno lavorando a parte. Al di là dei singoli interpreti, comunque, spetterà a mister Zaffaroni toccare le “corde” giuste e spingere i suoi giocatori a dare il massimo in una gara che la matricola gardesana non può assolutamente sbagliare. Un eventuale, sgradito passo falso a Cittadella, in effetti, ridurrebbe al lumicino le speranze di una FeralpiSalò che, al contrario, non solo non intende arrendersi, ma, al contrario, chiede a questo sprint finale di dare vigore alla sua voglia di rimanere in serie B.

Probabili formazioni

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Angeli, Frare (Sottini), Pavan; Tessiore (Giraudo), Branca, Vita; Amatucci, Cassano (Carissoni); Pittarello (Pandolfi). All: Gorini.

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici (Letizia); Dubickas, La Mantia (Butic). All: Zaffaroni.

La partita si giocherà domani, sabato 27 aprile, alle 16.15, allo Stadio Tombolato di Cittadella e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.