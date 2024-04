Il Como vola, FeralpiSalò sconfitta 5-2: per i gardesani resta l’incubo retrocessione

Il Como compie un passo prezioso verso la promozione diretta, la FeralpiSalò vede allontanarsi in modo preoccupante la salvezza. È questo, in estrema sintesi, il succo del derby dei Laghi, che si conclude con un rotondo 5-2 che consolida le ambizioni dei lariani e non offre la sospirata risalita ai gardesani, che rimangono prigionieri della zona retrocessione. Complici le importanti motivazioni delle due contendenti, la partita del “Garilli” si apre subito su ritmi piuttosto elevati.

I lariani cercano di assumere il comando delle operazioni, ma i gardesani si fanno valere e al 10’ cullano per alcuni secondi l’illusione del vantaggio, ma la rete di Dubickas viene annullata per una spinta ai danni di Iovine di Felici, autore dell’assist vincente all’ex attaccante del Pordenone. È comunque un buon momento per la squadra di Zaffaroni, che dopo avere rischiato al 15’ per un insidioso colpo di testa di Bellemo che manda la sfera di poco sopra la traversa, sblocca il risultato 1’ più tardi. Veloce ripartenza di Zennaro, che serve Felici, abile a superare Semper, tradito anche da una deviazione di Iovine. La gioia della formazione verdeblù, però, è di breve durata e la risposta degli ospiti offre frutti dopo soli 5’.

Gabrielloni appoggia a Cutrone, che da ottima posizione non sbaglia e firma il pareggio che carica ulteriormente la squadra guidata dal duo Roberts-Fabregas. Il Como, infatti, vuole il sorpasso e al 31’, dopo una efficace parata di Semper su una conclusione di Felici, sigla il 2-1 con Barba che, di testa, sfrutta una combinazione Strefezza-Da Cunha. Gli ospiti vogliono portarsi a distanza di sicurezza e al 39’ raggiungono il tris con Cutrone che anticipa Fiordilino e porta a due le reti di vantaggio del Como.

Lo svantaggio, però, non induce alla resa la compagine di Zaffaroni, che in pieno recupero riapre la contesa con Zennaro, che supera Semper con una conclusione calibrata. La FeralpiSalò può così tornare in campo nella ripresa con la giusta fiducia di ribaltare la situazione e la gara rimane piacevole. I padroni di casa ci provano con Balestrero e Dubickas, mentre i lariani replicano con Braunoder e Strefezza, ma il risultato non cambia. Al 19’, però, Strefezza sale in cattedra, scambia con da Cunha e, senza venire contrastato dalla difesa gardesana, lascia partire una sventola precisa che trafigge Pizzignacco per il 4-2 che infligge un duro colpo alle speranze della squadra verdeblù che, tuttavia, ha il merito di non mollare.

Al 27’, infatti, Butic potrebbe riaprire il match, ma il suo tiro si perde d’un soffio a lato. I lariani possono così controllare con autorità l’incontro sino al termine e mettono in cassaforte tre punti che consolidano in modo significativo la voglia di promozione diretta degli azzurri del duo Roberts-Fabregas, che si portano a tre soli punti dal Parma a capolista e che nel prossimo turno renderanno visita alla Sampdoria. Rimane invece a mani vuote la FeralpiSalò, che sabato prossimo si giocherà una grossa fetta della stagione in una sfida solo da vincere in casa del Cittadella. FERALPISALÒ-COMO 2-5 (2-3) FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Krastev 6 (18’ st Letizia 6), Pilati 6,5, Tonetto 6 (43’ pt Balestrero 6,5); Bergonzi 6,5, Kourfalidis 6 (42’ st Manzari sv), Fiordilino 6, Zennaro 6,5, Felici 6,5; Dubickas 6 (18’ st Compagnon 6), Butic 6 (42’ st La Mantia sv). A disposizione: Liverani; Volpe; Voltan; Hergheligiu; Attys; Martella; Pietrelli. All: Marco Zaffaroni 6. Como (4-2-3-1): Semper 6; Iovine 6,5 (37’ st Cassandro sv), Goldaniga 6, Barba 6,5, Sala 6; Braunoder 6,5, Bellemo 6,5; Strefezza 7, Cutrone 7 (33’ st Chajia 6), Da Cunha 6,5 (33’ st Baselli 6); Gabrielloni 6. A disposizione: Vigorito; Curto; Gioacchini; Odenthal; Nielsen; Ioannou; Ballet; Nsame; Verdi. All: Roberts-Fabregas 6,5. Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna 6. Reti: 16’ pt Felici; 21’ e 39’ pt Cutrone; 31’ pt Barba; 46’ pt Zennaro; 19’ st Strefezza; 41’ st Braunoder: Note: ammoniti: Iovine; Fabregas (all. Como per proteste); Zennaro - angoli: 7-10 - recupero: 4’ e 4’ – spettatori: 2.438 (di cui 1.440 ospiti).