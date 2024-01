FeralpiSalò, secco 3-0 al Catanzaro: ora la salvezza non è un miraggio

La FeralpiSalò crede nella salvezza (che ora si è fatta distante quattro lunghezze) e lo dimostra battendo con pieno merito un Catanzaro che si conferma squadra capace di creare gioco, ma sorpresa dalla precisione dei gardesani. Il 3-0 finale offre alla squadra di Zaffaroni una preziosa iniezione di convinzione per uscire dalla zona rossa della classifica e continuare la sua risalita.

La partita inizia subito su ritmi piuttosto accesi e i gardesani sbloccano il risultato al primo affondo. Corre infatti il 4’ quando Di Molfetta appoggia al centro a Kourfalidis, che è abile a scagliare la precisa sventola che si insacca dove Fulignati non può arrivare. I giallorossi cercano di reagire senza perdere tempo e Biasci e Iemmello chiamano al lavoro la difesa verdeblù. Sul fronte opposto, Felici continua a impensierire la retroguardia calabrese e nel primo quarto d’ora per tre volte costringe i difensori ospiti ad una tempestiva chiusura. La sfida è viva e anche il Catanzaro punge, sfiorando il pareggio al 22’ con Iemmello, che si libera bene al tiro, ma manda la sfera di poco sopra la traversa. Sono frequenti i capovolgimenti di fronte e prima dell’intervallo Kourfalidis e Di Molfetta vanno vicini al raddoppio, mentre il Catanzaro “intravede” il pari con un doppio spunto di Vandeputte.

Chiuso il primo tempo con una traversa colpita da Compagnon, ma vanificata da un fuorigioco ravvisato dall’arbitro, la ripresa si apre con i giallorossi che si spingono immediatamente in avanti decisi a raddrizzare la situazione. Gli ospiti si rendono ancora insidiosi con ancora Vandeputte e Biasci, ma la rete difesa da Pizzignacco rimane inviolata e al 15’ Compagnon con un guizzo in velocità firma il 2-0. Il raddoppio carica ulteriormente la compagine di Zaffaroni, che chiama al lavoro Fulignati ancora con Compagnon al 19’. I calabresi cercano di spingersi in avanti, ma la FeralpiSalò non commette errori e protegge con attenzione il prezioso vantaggio sino all’8’ di recupero, quando La Mantia, su rigore, firma il definitivo 3-0, che ripete a parti invertite il risultato dell’andata e consente alla squadra di Zaffaroni di affiancare lo Spezia sull’ultimo gradino della classifica, a tre soli punti dai play out e a quattro da una salvezza diretta nella quale adesso i gardesani possono davvero credere. FeralpiSalò-Catanzaro 3-0 (1-0) FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Balestrero 7, Ceppitelli 6,5, Martella 6; Bergonzi 6,5, Kourfalidis 6,5 (44’ st Hergheligiu sv), Fiordilino 6, Di Molfetta 6 (26’ st Zennaro 6), Felici 7 (44’ st Tonetto sv); Compagnon 6,5 (26’ st Dubickas 6), Butic 6 (44’ st La Mantia sv). A disposizione: Minelli; Volpe; Tonetto; Voltan; Pilati; Herghe Verzeletti; Parigini; La Mantia; Pietrelli. All: Marco Zaffaroni 6,5. Catanzaro (4-4-2): Fulignati 6,5; Situm 5,5 (25’ st Oliveri 6), Brighenti 5,5, Scognamillo 6, Veroli 6 (40’ st Donnarumma sv); Sounas 6 (18’ st D’Andrea 6), Verna 6, Pontisso 6 (25’ st Pompetti 6), Vandeputte 6,5; Iemmello 6,5, Biasci 6 (18’ st Ambrosino 6). A disposizione: Sala; Borrelli; Krastev; Stoppa; Krajnc; Miranda; Katseris. All: Vincenzo Vivarini 5,5. Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta 6. Reti: 4’ pt Kourfalidis; 15’ st Compagnon; 53’ st La Mantia (rig.). Note: ammoniti: Di Molfetta; Felici; Verna; Vandeputte; Veroli; Fulignati – angoli: 3-3 - recupero: 1’ e 6’.