FeralpiSalò a Modena per continuare a credere nella salvezza

Salò (Brescia) – Scivolata a quattro punti dai play out e a nove da una salvezza diretta sempre più problematica, la FeralpiSalò è obbligata ad andare a Modena per cercare di vincere. I canarini, che non riescono a fare bottino pieno da ben sette partite, sono reduci dall’amara sconfitta patita all’ultimo secondo di recupero con la Cremonese e vogliono far ripartire il loro cammino per continuare a credere in un posto nei play off.

Ben diversa è la situazione per la matricola gardesana, costretta a fare i conti con un inseguimento più che impegnativo. Per la squadra di mister Zaffaroni, dunque, la sfida di domani (fischio d’inizio alle 14) al “Braglia” assume il valore di un esame da non fallire e, in questo senso, giungono premesse positive dall’infermeria, che nella stagione è stata a lungo sovraffollata e che in questi giorni, al di là di Ferrarini, che ha chiuso quasi senza giocare la sua stagione, “imprigiona” ancora soltanto Compagnon.

L’esterno giunto dalla Juventus Under 23 continua infatti nel lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio, mentre, per il resto, sono ormai a disposizione non solo Giudici e Carraro (il capitano dello scorso, vincente Campionato è praticamente fuori da inizio stagione), due preziosi supporti per il centrocampo, ma anche Ceppitelli potrebbe fare la sua parte (per l’utilizzo del centrale deciderà solo in extremis il tecnico gardesano).

La FeralpiSalò, che nei due turni successivi se la dovrà vedere con Parma e Cremonese, deve fare risultato: “Le partite – è il punto della situazione di Marco Zaffaroni – stanno diventando sempre meno. Sta arrivando il momento decisivo e dobbiamo affrontarlo al meglio, cercando di raccogliere il maggior numero possibile di punti. Non dobbiamo badare alla classifica, ma isolarci e concentrarci solo sul presente”.

Attenzione, dunque, rivolta alla partita di turno e, in questo senso, il Modena merita la massima attenzione da parte della formazione verdeblù. I canarini non stanno certo vivendo un bel momento, ma, proprio per questo, rappresentano un rivale insidioso, deciso a farsi valere davanti al proprio pubblico. La FeralpiSalò dovrà trovare la convinzione e la determinazione necessarie per ripetere la prova vincente e convincente messa in bella mostra in casa dello Spezia e ribadire così di avere le carte in regola per continuare a credere nella salvezza. Probabili formazioni: Modena (4-3-1-2): Seculin; Ponsi, Zaro, Cauz, Oukhadda; Gerli, Battistella, Corrado; Palumbo; Abiuso, All: Bianco. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Pilati (Ceppitelli), Martella; Bergonzi (Letizia), Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Butic (La Mantia), Manzari. All: Zaffaroni. La partita si giocherà domani, sabato 9 marzo, alle 14, allo Stadio Braglia di Modena e sarà visibile su Sky e Dazn.