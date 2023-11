La FeralpiSalò non si arrende mai: spettacolare 3-3 con il Bari

Per la classifica la FeralpiSalò guadagna “solo” un punto, ma il pareggio colto con il quotato Bari ha un significato che va ben oltre il singolo passo in avanti compiuto. In effetti il 3-3 finale fotografa molto bene una partita intensissima durante la quale la squadra di Zaffaroni, come lo stesso tecnico gardesano ha affermato nella presentazione della vigilia, ha vissuto diversi incontri, passando dallo sconforto per una nuova sconfitta che sembrava inevitabile alla gioia di una vittoria che si è fatta improvvisamente vicina sino alla necessità di dover mettere in archivio un pareggio che, in ogni caso, testimonia che la matricola verdeblù, nonostante tutte le assenze del periodo, è viva ed è decisa a lottare per risalire la graduatoria.

Un epilogo sicuramente positivo, vista anche la forza dei biancorossi, che ha dovuto fare i conti con la nuova falsa partenza della FeralpiSalò. Passano infatti solo 6’ e un cross di Koutsoupias serve in area Nasti, che lasciato colpevolmente incustodito, ha tutto il tempo di mirare l’angolino e firmare di testa l’immediato vantaggio dei Galletti. L’inizio da dimenticare per i gardesani potrebbe farsi ancora più pesante al 10’, visto che dopo un nuovo, grave errore della difesa, Pizzignacco è costretto ad uscire e atterrare Diaw per un rigore che potrebbe calare anzitempo il sipario sulle speranze dei giocatori di mister Zaffaroni. Il portiere verdeblù è però attentissimo e neutralizza la conclusione centrale di Diaw, mantenendo così in partita la FeralpiSalò che prende convinzione ed entra (finalmente) in partita.

I gardesani cercano a loro volta di rendersi pericolosi, ma sono i Galletti a mantenere maggiormente il possesso della palla per un copione che sembra destinato a non cambiare nella ripresa che si apre con il raddoppio dei pugliesi dopo 4’ di gioco con Sibilli. Lo 0-2 non spegne però la tenacia dei gardesani, che al 6’ riaprono l’incontro con un insidioso tiro-cross di Zennaro che viene deviato nella propria porta da Di Cesare.

È l’episodio che carica la FeralpiSalò che trova la forza per un sorpasso insperato solo fino a pochi minuti prima. Al 20’ una splendida botta di Zennaro firma il 2-2, mentre al 28’ Sau riceve da Felici e firma il vantaggio verdeblù. A questo punto tocca al Bari inseguire e al 34’ il neo-entrato Achik sigla la rete del definitivo 3-3 che, in ogni caso, sancisce che la matricola gardesana è viva e ben decisa a conservare il posto appena conquistato tra i cadetti.

Il tabellino

FeralpiSalò-Bari 3-3 (0-1) FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Bergonzi 6, Ceppitelli 5, Martella 6,5; Felici 6,5, Zennaro 6,5 (42’ st Hergheligiu sv), Fiordilino 6, Balestrero 6, Letizia 6,5 (26’ st Parigini 6); Compagnon 6 (19’ st Sau 6,5), La Mantia 6 (19’ st Butic 6). A disposizione: Minelli; Volpe; Ferrarini; Pacurar; Verzeletti; Camporese; Pietrelli. All: Marco Zaffaroni 6,5.

Bari (3-4-1-2): Brenno 6; Pucino 6, Di Cesare 6, Vicari 6,5; Dorval 6, Acampora 6,5 (15’ st Maita 6), Koutsoupias 6,5 (34’ st Achik 6), Ricci 6,5; Sibilli 6,5; Diaw 6 (41’ st Bellomo sv), Nasti 6,5. A disposizione: Pissardo; Matino; Benali; Astrologo; Faggi; Zuzek; Edjouma; Aramu; Morachioli. All: Pasquale Marino 6.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo 6.

Reti: 6’ pt Nasti; 4’ st Sibilli; 6’ st aut. Di Cesare; 20’ st Zennaro; 28’ st Sau; 34’ st Achik