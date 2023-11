Feralpisalò, contro il Bari servono punti: i ragazzi di Zaffaroni chiamati all’impresa

I numeri della classifica parlano chiaro. La Feralpisalò, ultima affiancata alla Ternana e staccata sei lunghezze dalla salvezza, deve cambiare passo e fare punti con continuità.

Proprio quella che sembra avere trovato il Bari, che domani arriverà al “Garilli” con propositi assai temibili. “Sarà fondamentale riuscire a fare risultato – è la premessa del tecnico gardesano Marco Zaffaroni – Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo per cercare di fare una prestazione solida e di carattere perché giochiamo contro una squadra importante”. Per quel che riguarda la possibile formazione da opporre ai galletti rilanciati da Pasquale Marino, l’allenatore verdeblù non lascia spazio a possibili novità e spinge il suo sguardo in avanti nella speranza di recuperare tutti gli infortunati in tempi rapidi: “In questo momento non abbiamo ancora tutte le carte da giocare. Dobbiamo comunque dare continuità a quello che stiamo facendo. Il discorso tattico andrà di pari passo con i recuperi che faremo. Stiamo lavorando molto sui momenti della partita – prosegue il mister della FeralpiSalò - sul non mollare, sul capire che all’interno di una gara ci sono tante partite e bisogna essere in grado di leggere le varie situazioni. Con il Bari mi aspetto un match dove ci sarà da combattere su tutti i palloni. Loro hanno tanti giocatori individualmente molto bravi e con grandi qualità. Noi dovremo essere bravi a limitarli e a controbatterli con quelle che sono le nostre armi. Dovremo lottare molto perché il Bari è molto forte”.

Avanti dunque con il 3-5-2, anche se il solo centrale a disposizione è Ceppitelli (tra l’altro anche lui alle prese con i postumi dell’ultima gara, mentre Camporese è finalmente tornato a lavorare con il gruppo), che sarà affiancato da difensore esterni adattati come Bergonzi e, probabilmente, Martella, Per il resto Butic, nonostante il perdurare di qualche acciacco, è favorito per affiancare in attacco La Mantia, con Fiordilino e Balestrero che rappresentano le due certezze in un centrocampo che può offrire comunque diverse soluzioni.

Probabili formazioni:

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Zennaro (Kourfalidis), Fiordilino, Balestrero, Letizia; La Mantia, Butic. All: Zaffaroni. Bari (3-4-1-2): Brenno; Pucino, Vicari, Di Cesare; Dorval, Koutsoupias, Acampora, Ricci; Sibilli; Nasti, Diaw. All: Marino.

La partita si giocherà domani, sabato 11 novembre alle ore 14 allo Stadio Garilli di Piacenza e sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.