FeralpiSalò ko con la Sampdoria: la salvezza torna ad allontanarsi

Salò (Brescia) – La FeralpiSalò non conquista la preziosa vittoria voluta nel duello diretto con la Sampdoria e cede ai blucerchiati di Pirlo, subendo un 1-3 che la fa scivolare a quattro punti dai play out e a nove dalla salvezza diretta. Decisi a proseguire la loro risalita, i gardesani iniziano la partita a buon ritmo. Nei primi minuti Tonetto si mette in evidenza e costringe al lavoro la difesa dei blucerchiati. All’8’, però, un intervento fuori misura di Felici su Verre induce l’arbitro ad assegnare un rigore agli ospiti. Sul dischetto si porta De Luca, che non lascia scampo a Pizzignacco.

Lo svantaggio non ferma la voglia di fare della squadra di Zaffaroni, che replica con Manzari e Bakestrero, ma al 18’ un veloce contropiede della formazione di Pirlo, lanciato da Verre, libera De Luca davanti a Pizzignacco. L’ex attaccante del Perugia non sbaglia e firma il raddoppio che mette ancora più in salita la gara della FeralpiSalò. La compagine verdeblù, in effetti, cerca di reagire, ma non va oltre ad un paio di calci piazzati di Di Molfetta e Manzari che, tuttavia, non impensieriscono Stankovic. Ben più difficile è l’intervento di Pizzignacco, che al 38’ deve superarsi per negare a Kasami la gioia del terzo gol.

Il doppio svantaggio non spegne però l’orgoglio della formazione verdeblù, che nella ripresa torna in campo decisa a riaprire la partita e dopo soli 3’ un errore di Darboe, che mette in movimento Di Molfetta, apre la strada alla rete di Kourfalidis, che dopo una prima respinta di Stankovic, firma la rete che accorcia le distanze. A questo punto la FeralpiSalò ci crede e preme in avanti alla ricerca del pareggio. La squadra di Pirlo è costretta sulla difensiva e deve fare i conti con la crescente pressione verdeblù. Al 27’ Manzari costringe Gonzalez ad un provvidenziale intervento, ma al 39’ la Samp allontana le ansie e si riporta nuovamente sul doppio vantaggio. Stojanovic se ne va e pesca al limite dell’area gardesana Verre, abile a liberarsi al tiro e a firmare il 3-1 che ipoteca definitivamente i tre preziosi punti in palio per i festanti blucerchiati. Subisce invece un brusco stop la rincorsa della FeralpiSalò, che tornerà in campo sabato 9 a Modena. FeralpiSalò-Sampdoria 1-3 (0-2) FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Bergonzi 6, Pilati 6, Balestrero 6,5; Felici 6, Kourfalidis 6,5 (36’ st Hergheligiu sv), Fiordilino 6,5, Di Molfetta 6,5 (21’ st Zennaro 6), Tonetto 6,5 (11’ st Letizia 6); La Mantia 6 (21’ st Butic 6), Manzari 6 (36’ st Pietrelli sv). A disposizione: Liverani; Volpe; Voltan; Krastev; Verzeletti; Attys. All: Marco Zaffaroni 6. Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6,5; Leoni 6 (41’ st De Paoli sv), Ghilardi 6, Gonzalez 6,5; Stojanovic 6,5, Kasami 6 (24’ st Girelli 6), Yepes 6, Darboe 6 (6’ st Askildsen 6), Barreca 6 (24’ st Giordano 6); Verre 6,5 (41’ st Alvarez sv), De Luca 6,5. A disposizione: Ravaglia; Esposito; Lotjonen; Conti; Ntanda; Alesi; Pozzato. All: Andrea Pirlo 6,5. Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria 6. Reti: 9’ pt rig. e 18’ pt De Luca; 3’ st Kourfalidis; 35’ st Verre Note: ammoniti: Barreca; Leoni; Yepes; Fiordilino; Darboe; Askildsen; Stojanovic – angoli: 3-1 - recupero: 1’ e 5’- spettatori: 4.155.