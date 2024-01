FeralpiSalò -Lecco, il derby dei laghi vale una fetta di salvezza

Può sembrare una frase fatta, ma il duello diretto tra FeralpiSalò e Lecco rientra a buon diritto nella schiera delle partite che possono valere un’intera stagione. Una sfida tra due matricole che sperano di raggiungere la salvezza e che mette in palio punti che valgono doppio e che potrebbero condurre le due pericolanti alla svolta tanto desiderata.

In questo momento ci sono diversi segnali che sembrano privilegiare i gardesani. In effetti la squadra di Zaffaroni non solo si troverà a giocare in casa (ammesso che il “Garilli” di Piacenza posa essere definito in questo modo per la formazione verdeblù), ma, soprattutto, sta attraversando un periodo sicuramente positivo, che ha consentito a Balestrero e compagni di affiancare lo Spezia in coda alla classifica e di risalire a tre soli punti dai play out dove, appunto, si trova la compagine lariana. In caso di vittoria, dunque, la Feralpisalò, che ha inserito nel suo organico un difensore interessante come Krastev (di proprietà della Fiorentina, ma che nella prima parte della stagione ha giocato a Catanzaro), potrebbe finalmente abbandonare (o quasi) la zona rossa della classifica, un’eventualità che la compagine bluceleste non può assolutamente concedere.

Al contrario, il Lecco è chiamato a ritrovare il brio che ha caratterizzato le prime uscite con Emiliano Bonazzoli, bresciano doc, in panchina. Una vera e propria “ripartenza” che aveva fatto intravedere alla matricola lariana la possibilità di raggiungere la salvezza diretta. In questo momento la strada verso un simile, prezioso traguardo è in salita per entrambe le contendenti e questo “derby dei laghi” può offrire risposte molto importante sul destino che attende le due compagini che sono decise a conservare gelosamente il posto appena conquistato in serie B. Entrambe stanno anche cercando di rinforzarsi sul mercato invernale, ma l’incontro di domani è quello che conta in questo momento. Un esame assolutamente da non sbagliare per poter continuare a credere in quella salvezza che FeralpiSalò e Lecco sono decise a rendere un po’ più vicina dopo il derby “mozzafiato” di domani.

Probabili formazioni

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (Pilati), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (Balestrero), Felici; Compagnon, Butic (Dubickas). All: Marco Zaffaroni. Lecco (4-3-3): Melgrati; Battistini, Celjak, Lemmens (Marrone), Lepore; Crociata, Sersanti, Ionita; Di Stefano (Pinzauti/Eusepi), Novakovich, Buso. All: Emiliano Bonazzoli.

Dove vederla

La partita si giocherà domani, sabato 27 gennaio, alle 16.16 allo Stadio Garilli di Piacenza e sarà visibile su Sky e Dazn.